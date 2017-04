Mascarell und Hrgota gegen Augsburg dabei

Frankfurt - Fans, Trainer und Mannschaft sind sich einig: Alle bei der Frankfurter Eintracht warten auf den dritten Sieg der Rückrunde, alle erwarten diesen Erfolg an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg. Von Peppi Schmitt

"Wir sind auf der Zielgeraden, jetzt geht es um die Wurst", sagt Trainer Niko Kovac, der das Spiel als ersten "Matchball" bezeichnet. "Und den wollen wir nutzen", fordert er, "wir sind in der Bringschuld". Ein Sieg und die Eintracht hätte endlich die 40-Punkte-Hürde übersprungen und nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Eine weitere Niederlage aber würde die Frankfurter in echte Schwierigkeiten bringen. 49.000 der 51.500 Karten wurden bereits verkauft, die Eintracht darf bei diesem klitzekleinen "Endspiel" also auf viel Unterstützung hoffen.

Der Frankfurter Trainer muss bei seine optimistischen Herangehen ziemlich weit zurückgreifen in die jüngere Vergangenheit. Zum einen habe man in der vergangenen Saison eine "viel schwierigere Situation" gemeistert. Das stimmt natürlich, denn damals hatte die Eintracht nach Kovacs Amtsübernahme von Armin Veh im direkten Abstiegssumpf gesteckt. Zum anderen, so Kovac, habe er bei seiner Mannschaft unter der Woche eine ähnliche Fokussierung wie vor dem Spiel gegen Darmstadt feststellen können. Beim Heimspiel gegen Darmstadt konnte die Eintracht am 5. Februar den bislang letzten Sieg feiern.

Seither hat sich freilich viel verändert. Die Mannschaft der Eintracht ist nicht mehr die gleiche, es fehlen mit Makoto Hasebe, Szabolcs Huszti und Alex Meier und nun ja auch Jesus Vallejo einfach zu viele gute Spieler, die, wie sich gezeigt hat, nicht zu ersetzen sind. Das Spielglück hat die Frankfurter verlassen, das Selbstvertrauen ist geschwunden. "Es ist das genaue Gegenteil der Vorrunde", sagt Kovac, "es hat sich alles um 180 Grad gedreht." Nun wird es darauf ankommen, den Negativtrend endlich zu brechen. Kovac ist zuversichtlich: "Wenn wir es am Samstag fix machen, dann können wir in dieser Saison vielleicht noch etwas anderes erreichen." Fix machen bedeutet in diesem Fall mit dann 41 Punkten endlich der sichere Klassenerhalt. Nach dem Sieg gegen Darmstadt war dies vor mehr als zwei Monaten eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Doch in den letzten Wochen ist die Angst wieder hervorgekrochen.

Sie ist einhergegangen mit großen personellen Sorgen, die nun im Ausfall von Jesus Vallejo ihren negativen Höhepunkt gefunden haben. Vallejo habe sich am Mittwoch im Training bei einer "Alltagsbewegung wie beim Spaziergang" schwer verletzt, erzählte Kovac. Beim beliebten Spielchen "fünf gegen zwei" habe er nur den Ball abschirmen wollen, sich dabei aber eine Muskel- und Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. "Das ist doch nicht normal", sagt der Eintracht-Trainer zur dritten Muskelverletzung, unter die der junge Spanier in dieser Saison leidet hat. Nun müsse man im medizinischen Bereich "andere Wege" gehen, empfiehlt Kovac. Vallejo soll nun auf Herz und Nieren untersucht werden. Man müsse dem Spieler, dem es mental "richtig schlecht" gehe, helfen. In Absprache mit Real Madrid soll er "durchgescannt" werden. Das zumindest ist der Vorschlag der Eintracht, die davon vielleicht gar nicht mehr profitieren wird. Denn Vallejo wird in dieser Saison nicht mehr spielen können und im Juni läuft der Leihvertrag aus. "Aber wir haben ja eine Sorgfaltspflicht für den jungen Mann", versichert Kovac, "er möchte ja sicher nicht mit 20 Jahren seine Karriere beenden, sondern bis 35 spielen". Ein klein wenig schwingt auch die Hoffnung mit, Vallejo vielleicht doch ein weiteres Jahr ausleihen zu können. Darüber aber wird Real Madrid erst im Spätsommer befinden.

So lief das Hinspiel gegen den FC Augsburg:

Bilder: Eintracht holt Punkt in Augsburg Zur Fotostrecke

Kovac muss derweil andere Lösungen für seine Abwehr finden. "Uns schwirrt der Kopf", gibt er zu, "es gibt viele Überlegungen". Dazu gehört die Abkehr von der Fünferkette, weil mit den Ausfällen von Hasebe und Vallejo die wichtigsten Glieder diese Kette fehlen. Es mangelt schlicht an Qualität in der Abwehrzentrale. An der Quantität freilich fehlt es nicht. Am Donnerstag und Freitag hätten zwanzig Feldspieler auf dem Platz gestanden, berichtete Kovac von den geheimen Einheiten, "alle sind einsatzfähig". Also auch Omar Mascarell und Branimir Hrgota, die Anfang der Woche noch hatten pausieren müssen.

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Ordonez, Oczipka - Mascarell, Gacinovic - Blum, Fabián, Rebic - Hrgota.

Bank: Lindner, Varela, Tawatha, Russ, Barkok, Wolf, Seferovic.