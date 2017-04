Eintracht: Hellmann schaut "weiter nach oben"

Frankfurt - Auf Platz drei der Tabelle durfte die Frankfurter Eintracht Ende Januar/Anfang Februar von Großem träumen. Wochenlang konnten die Frankfurter in der Folge von der tollen Vorrunde und dem mit zwei Siegen geglückten Start in die Rückrunde zehren. Von Peppi Schmitt

Doch nach dem 2:2 gegen Werder Bremen hat der Abstieg begonnen, der Abstieg in der sportlichen Tabelle, der Abstieg auch in der Fernsehgeld-Tabelle. Bis auf Platz neun wurden die Frankfurter nach nun neun sieglosen Spielen durchgereicht, Schalke, Bremen und Leverkusen könnten schon am nächsten Spieltag vorbeiziehen. Selbst der HSV ist auf einmal wieder in Schlagdistanz.

Der Mut hat die Eintracht aber dennoch nicht verlassen. In einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk hat Vorstand Axel Hellmann versichert, den Blick weiter nach vorne zu richten. "Das Feld ist sechs Spieltage vor Schluss so eng zusammen und da ist es die logische Konsequenz, dass wir weiter auf einen Europa-League-Platz schauen", sagte er. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn es geht nicht nur um sportliches Renommee an den letzten sechs Spieltagen, es geht um ganz viel Geld. Hellmanns Euro-League-Vision: "Das Stadion wäre voll, wir hätten mehr Sponsoreneinnahmen und würden bei den TV-Geldern aufsteigen." Ein zusätzlicher Faktor bei alle diesen Rechnungen wäre das DFB-Pokal-Finale, das die Frankfurter ja über das Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach noch erreichen können. "Für das Renommee des Vereins wäre das unübertroffen", sagt Hellmann.

Für die nächste Saison macht er den Anhängern Hoffnungen, dass die Eintracht in der Lage sein könnte, sich diesmal nicht hauptsächlich über Leihspieler verstärken zu müssen. Der finanzielle Spielraum sei "ungefähr dreimal so hoch wie im letzten Sommer", sagte er, "und wir hoffen, dass wir ihn weiter steigern können." Das hatte sich zuletzt bei Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner noch anders angehört. Eine wichtige Rolle spielt bei den verbesserten wirtschaftlichen Möglichkeiten auch der neue Hauptsponsor, den die Eintracht bis zum Sommer präsentieren muss. Man sei auf der "Zielgeraden der Verhandlungen", sagte Hellmann, "wir besitzen gute Optionen."

