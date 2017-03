Meiers Ferse „nervt einfach nur“

Frankfurt - Manchmal ist der Bruder von Cheftrainer Niko Kovac mehr als nur ein Helfer und Vertrauensperson auf dem Rasen oder der Bank bei der Frankfurter Eintracht. Gestern war Robert Kovac wieder mal mitten drin, mehr als Spieler denn als Assistenztrainer.

Mit einem weißen Trikot als „freier Mann“ gekennzeichnet, mischte der 42 Jahre alte ehemalige kroatische Nationalspieler munter mit. „Es hat Spaß gemacht, bei diesem tollen Wetter mitzuspielen“, sagte er ganz locker. Weniger locker ist Alexander Meier. Die Schmerzen in der rechten Ferse lassen einfach nicht nach. „Das nervt einfach nur“, sagte er. Am Vormittag hatte der Kapitän versucht zu laufen, zunächst auf dem Laufband in der Kabine, dann mit Rehatrainer Martin Spohrer auf dem weichen Rasen. Das Ergebnis war wenig ermutigend. „Ich habe immer noch Schmerzen“, sagt Meier, „schon beim normalen Auftreten“. (sp)

Nullnummer zwischen Frankfurt und Hamburg Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hübner