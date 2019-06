Eintracht-News: SGE muss für Fehlverhalten der Fans tief in die Tasche greifen

Alle News von Eintracht Frankfurt: Die SGE muss für das Fehlverhalten der Fans tief in die Tasche greifen.

Update, 12. Juni, 15 Uhr:Eintracht Frankfurt muss wegen Fehlverhaltens seiner Fans einmal mehr tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 68.000 Euro gegen die Hessen, deren Anhänger vor dem Anpfiff des Rhein-Main-Derbys gegen den FSV Mainz 05 am 12. Mai mindestens 40 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt hatten. Der Beginn der Bundesligapartie verzögerte sich dadurch um mehr als sechs Minuten. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Erstmeldung, 12. Juni, 12.35 Uhr: Frankfurt - Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den 60-Millionen-Euro-Transfer von Luka Jovic als "markanten Einschnitt in der Transferpolitik" des Clubs bezeichnet. "Eine solche Einnahme ist einmalig. ...Wir werden aber weiterhin eine Transferpolitik mit Augenmaß betreiben und solide wirtschaften", sagte Steubing im Interview des "Kicker"

Eintracht Frankfurt: Steubing hat Vertrauen in Bobic

Nachdem auch Stürmer Ante Rebic das Interesse anderer Top-Vereine geweckt hat - bei Atletico Madrid soll der Kroate laut "Bild" nach dem Weggang von Antoine Griezmann ebenso wie bei Inter Mailand auf der Wunschliste stehen - äußerte Steubing sein volles Vertrauen auf die Arbeit von Sportvorstand Fredi Bobic. "Er ist doch genauso daran interessiert wie ich, dass nicht alle weggekauft werden. Aber es gehört immer auch der Spieler dazu: Ich habe doch nichts davon, jemanden zu halten, der keine Lust hat und dann schlecht spielt", erklärte Steubing.

Eintracht Frankfurt: Steubing kritisiert Verdienst der Spielerberater

Kritik äußerte er an den knapp 200 Millionen Euro, die die deutschen Proficlubs an Spielerberater zahlten. Diese Summe hatte die Deutsche Fußball Liga zuletzt bekannt gemacht. "Das ist absolut überzogen. Von diesem Geld könnten vier, fünf Bundesligisten ihren kompletten Kader bezahlen. Zu viel Geld geht in die falsche Richtung, es müsste mehr im Sport bleiben", sagte der Aufsichtsrats-Boss. (dpa)

