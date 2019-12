Viele Baustellen bei Eintracht Frankfurt: Nur noch Mittelmaß

Es ist ein Alarmzeichen für Eintracht Frankfurt, wenn Erfolge nur noch mit Kraft, Moral und Mentalität errungen werden. Es klemmt im Frankfurter Spiel an vielen Ecken.

Frankfurt - Martin Hinteregger hat gegen Hertha BSC sein fünftes Tor in dieser Saison erzielt. Und dazu noch per Kopf den 2:2-Ausgleichstreffer von Sebastian Rode vorbereitet. Das ist schön für die Frankfurter Eintracht. Aber es ist auch Ausdruck der aktuellen Probleme der Eintracht, denn mit 5 Treffern steht der Verteidiger Hinteregger an zweiter Stelle der internen Torjägerliste, knapp hinter Goncalo Paciencia (6), aber vor den Stürmern Bas Dost und André Silva (jeweils 3). Das macht deutlich, wo der Schuh in diesen Tagen und Wochen drückt. Das Spiel der Eintracht ist aus der Balance geraten. Es ist kein Totalabsturz, weil die Mannschaft dafür mit großem Willen und Einsatz immer noch und immer wieder zu guten Leistungen fähig ist. So wie jetzt bei der Aufholjagd gegen die allerdings sehr schwachen Berliner nach einem 0:2-Rückstand. Aber es ist durchaus auch ein Alarmzeichen, wenn Erfolge nur noch mit Kraft, Moral und Mentalität errungen werden. Es klemmt im Frankfurter Spiel an vielen Ecken und Ende.

Eintracht Frankfurt: Nur im Tor läuft es reibungslos

Reibungslos läuft es nur im Tor. Frederik Rönnow hält gut oder sehr gut. Über Kevin Trapps Qualitäten gibt es sowieso keine zwei Meinungen. Stark, und das ist bei den Belastungen erstaunlich und spricht für Trainingsbelastung und Trainingssteuerung, ist auch die körperliche Verfassung der Mannschaft. „Es war sensationell wie wir bis zum Schluss gefightet haben, wir hatten zwei Tage weniger Regenerationszeit als Hertha und wir haben zehn Spiele mehr in den Knochen“, sagte Trainer Adi Hütter zu Recht, „wir sind in einer Top-Verfassung, deshalb bin stolz auf die Mannschaft.“ Kondition und Moral und Mentalität also stimmen.



Vieles andere nicht. Die Abwehr ist nicht stabil. Denn wer über die zu wenig erzielten Tore meckert (siehe unten), muss einräumen, dass zwei Tore gegen Berlin eigentlich zum Sieg hätten reichen müssen. Zumal die Hertha im ganzen Spiel ja nur dreimal wirklich gefährlich über die Mittellinie gekommen ist. Beim ersten Gegentor reichte ein Fehlpass von Silva an der Mittellinie (!) und eine schneller Pass nach vorne, um das gesamte Konstrukt ins Wanken und schließlich zu Fall zu bringen. Das Fehlen von David Abraham macht sich da durchaus bemerkbar, Almamy Touré ist in seinem Defensivverhalten bei allen technischen Möglichkeiten noch viel zu leichtfertig. Makoto Hasebe ist mehr der spielende „Libero“ als der Zerstörer und in dieser Rolle unverzichtbar fürs Frankfurter Spiel. Und Martin Hinteregger kann nicht alles machen. Zuletzt wurden den Gegnern das Toreschießen einfach zu leicht gemacht. Erinnert sei da nur an letzte Woche in Mainz, als sich Dominik Kohr nach einem Konter nur mit einem Foul, das mit „Rot“ bestraft wurde, helfen konnte und danach das Spiel kippte.

Mittelfeld von Eintracht Frankfurt: Ein teuer eingekaufter Durchschnitt

Im Mittelfeld hat die Eintracht viel Durchschnitt teuer eingekauft. Knapp zwanzig Millionen Euro an Ablöse für Dominik Kohr und Djibril Sow haben das Team in der Breite, auch in der Mentalität vielleicht ein wenig nach vorne gebracht. Aber spielerisch eben nicht. Sebastian Rode muss ab und zu Pausen bekommen und fehlt er dann wie gegen Hertha eine Stunde lang, geht dem Team jede Kreativität ab. Am ehesten ist dazu Daichi Kamada in der Lage. Aber der Japaner ist (noch) ein Lernender.



Und vorne? Da darf sich doch niemand ernsthaft wundern, dass nach dem Verkauf der Torgaranten Haller, Jovic und Rebic ein Vakuum entstanden ist. Zumal wenn deren Nachfolger Bas Dost und André Silva nicht selten wegen Verletzungen nicht im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte sind oder gleich ganz ausfallen. Seit dem Bayern-Spiel am 2.November hat kein Stürmer mehr getroffen, damals war es Goncalo Paciencia zum 5:1. „Uns fehlt vorne die Durchschlagskraft“, sagt der Trainer, „unsere Stürmer müssen wieder zum Abschluss kommen und versuchen wieder zu treffen“. Für Ersatz-Torjäger Hinteregger fehlt vorne aktuell das „gewisse Etwas“. Das hatte die „Büffel“ letztes Jahr, das haben die Angreifer dieses Jahr nicht. Allerdings gebietet es die Fairness, neuen Spielern auch Geduld einzuräumen. Jovic und Haller waren in ihrer ersten Saison auch noch keine „Überflieger“. Vielleicht brauchen Dost und Silva neben Fitness auch einfach nur ein wenig Zeit.

Eintracht Frankfurt ist nur noch Mittelmaß

Die Eintracht ist national aktuell Mittelmaß. Sie muss sich in der Liga in die die Winterpause retten. Und sie hat im Europacup am Donnerstag gegen Guimaraes die Chance noch für ein Highlight zu sorgen. Der Trainer steht in unerschütterlichem Optimismus zu seiner Mannschaft. „Mit den letzten Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, aber die Mannschaft zeigt fast immer eine gute Leistung“, sagte Hütter, „uns fehlt auch ein wenig Glück, aber wir werden aber zurück in die Spur finden“.

VON PEPPI SCHMITT