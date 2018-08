Neuanfang bei der Eintracht mit Worten und Taten

Frankfurt - Es wurde viel trainiert in dieser Woche bei der Frankfurter Eintracht. Und es wurde viel geredet. Trainer Adi Hütter hat den Start in die Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) zum Neuanfang ausgerufen. Von Peppi Schmitt

Pokalsieg, Supercuppleite, Pokalaus - das alles soll jetzt keine Rolle mehr spielen. „Wir schauen nach vorne“, sagt Hütter, „wir wollen einiges besser machen als in den letzten Wochen.“ Die Spieler haben sich aktiv beteiligt an der Krisenbewältigung. Deutliche Worte fand Routinier Jonathan de Guzman. „Ich höre immer Pokalsieger, Pokalsieger – das ist vorbei“, mahnt er Mannschaft und Umfeld in einem Interview mit der Bild, „es ist an der Zeit als Team aufzustehen und wirklich ein Team zu werden.“

Das sind deutliche Worte zum Start. Und ganz im Sinne des neuen Trainers. Es sei „sehr gut“, wenn Spieler sich selbstkritisch mit ihrer Leistung auseinandersetzen. Schon Mijat Gacinovic hatte nach dem Pokalspiel in Ulm gefordert, „dass wir ehrlich miteinander reden.“ Ganz deutlich wird in diesen Tagen, dass die neue Frankfurter Eintracht noch nicht zur ganz großen Harmonie gefunden und sich eine neue Hierarchie noch nicht herausgebildet hat. „Es ist wichtig, was auf dem Platz abläuft, aber auch daneben und in der Kabine“, sagt de Guzman.

Doch Spieler wie Kevin-Prince Boateng oder Lukas Hradecky sind nun einmal nicht mehr da. Für den Trainer war neben den klaren Worten vor allem die Arbeit auf dem Platz wichtig. Die Mannschaft sei unter der Woche „aggressiver und bissiger“ gewesen, das gebe ihm große Zuversicht. Auch seine Forderungen ans Team sind deutlich: „Ich erwarte eine kämpferisch starke Leistung, ich erwarte, dass wir von der Mentalität her zulegen, dass wir bis zum Schluss für ein gutes Ergebnis fighten und ich hoffe, dass wir Fußball spielen, der Freude macht“. Hütter will mit seinem Team beweisen, dass der schlechte Start keine Rückschlüsse auf den Verlauf der Saison zulassen wird. „Viele erwarten wenig von uns“, sagt er, „aber mit einem Spiel kann man komplett alles in eine andere Richtung bringen“.

Mit welchem Personal er dies angehen wird, ließ der Österreicher offen. Vieles dreht sich um David Abraham. Der Kapitän hat am Freitag das Abschlusstraining mit der Mannschaft absolviert, es war sein erster Einsatz auf dem Platz in dieser Woche. „Wir haben noch 27 Stunden, um ihn fit zu kriegen“, sagt Hütter. Wenn es irgendwie geht, soll Abraham, der sich mit einer Oberschenkelprellung plagt, spielen. Wenn nicht, kommt Marco Russ ins Team.

Zwei andere Personalien sind klar. Ante Rebic wird wegen einer Knöchelverletzung fehlen, die er sich schon bei der Weltmeisterschaft zugezogen hat. Und Neueinkauf Filip Kostic ist eine „echte Alternative.“ Der in der Woche vom HSV verpflichtete Angreifer wird von Beginn an spielen. Auf welcher Position? Da blieb Hütter vage. „Filip bringt ein Element in unser Spiel, das wir so noch nicht hatten“, sagt er. Kostic könne rechts und links auf dem Flügel spielen, aber auch als zweite Spitze eingesetzt werden.

Der 48 Jahre alten Hütter betritt in Freiburg Neuland, es ist sein erstes Bundesligaspiel. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt er. Er ist gut informiert, was ihn und die Eintracht erwartet. „Läuferisch ist Freiburg eine der besten Mannschaften, dazu haben sie viel Kontinuität im Verein und eine klare Art, Fußball zu spielen“, analysiert er. Doch Hütter hat auch Schwächen entdeckt. „Ich habe Dinge gesehen, wo sie verwundbar sind“, sagt er, „wir sind sicher nicht die Favoriten, aber wir wollen immer Nadelstiche setzen“.

Eintracht: Rönnow – Abraham (Russ), Hasebe, Salcedo – Da Costa, De Guzman, Fernandes, Willems – Gacinovic – Jovic, Kostic.- Bank: Wiedwald, Russ (Ndicka), Tawatha, Torró, Blum, Müller, Haller.