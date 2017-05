Eintracht: Neue Trikots fürs Finale

Frankfurt - Kleiner Erfolg vor dem Pokalfinale: Bei einem Treffen der Finalteilnehmer wurden auch die Trikotfarben besprochen.

Die Eintracht wird in extra fürs Endspiel designten weißen Hemden, schwarzen Hosen und weißen Stutzen spielen, der BVB ganz in Gelb. Streit gab es um die Hosenfarbe. Beide wollten in schwarzen Hosen spielen. Per Losentscheid hat sich die Eintracht durchgesetzt und kann so in der gleichen Zusammenstellung spielen wie bei ihren Pokalsiegen 1974, 1975, 1981 und 1988. (ps)

