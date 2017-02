Kovac: „Absteigen werden wir nicht mehr"

Frankfurt - Tabellenrang drei, so gut platziert wie seit 24 Jahren nicht mehr – die Frankfurter Eintaecht schwimmt nach dem 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 weiter auf einer Erfolgswelle. Trainer Niko Kovac war auch am Tag nach dem Spiel noch voll des Lobes für seine Mannschaft. Von Peppi Schmitt

„Alle reden davon, es wäre nicht so toll gewesen“, sagte er, „aber ich habe richtig gute Ballpassagen gesehen, das hat nach richtig gutem Fußball ausgesehen.“ Zum neunten Mal in dieser Saison haben die Frankfurter „zu Null“ gespielt, „was das betrifft, sind wir eine Spitzenmannschaft.“ Ein Satz, der Kovac nur so rausgerutscht ist und doch die internen Ambitionen beschreibt. Die Teilnahme am Europapokal besingen nicht nur die Fans, auch intern ist er längst ein Thema. Offiziell freilich will sich die Eintracht nicht unter Druck setzen lassen. Immerhin räumt der Trainer nach dem guten Start in die Rückrunde mit sechs Punkten aus zwei Spielen ein, „dass wir nicht mehr absteigen, so naiv, dies zu glauben, sind wir nicht.“ Die Eintracht steht ganz weit oben in der Tabelle, doch der Trainer blickt immer noch nach unten. Was er im Rückspiegel sieh, gefällt ihm.

Der Abstand zu den Plätzen 18,17 und 16 (neunzehn Punkte) sei „verdammt gut“ und jener zu den Plätzen 10, 9 und 8 (neun) „sehr gut.“ Die Mannschaften in diesen Bereichen müssten sich „sehr strecken, damit sie uns noch einholen“. Es sei gut zu diesem Zeitpunkt ein solches Polster zu haben, „da können wir auch mal davon zehren, wenn wir mal verlieren.“ Nicht nur mit der spielerischen Leistung seines Team war Kovac zufrieden. Auch der innere Zusammenhalt sei vorbildlich. „Wenn man beim Jubel nach den Toren gesehen hat, wie alle Spieler auf einem Knäuel zusammenlagen und sich gemeinsam gefreut haben, dann zeigt dies unseren Teamspirit“, stellte er fest. Dies sei die Voraussetzung für weitere Erfolge. Die nächsten Ziele hat sich die Eintracht schon gesetzt und sie haben mit der Bundesliga zunächst einmal nichts zu tun. An diesem Mittwoch (20.30 Uhr) spielen die Frankfurter im Pokal bei Hannover 96. Dies sei eine „sehr wichtige Partie“, versichert der Eintracht-Trainer, „wir wollen auf jeden Fall weiterkommen.“ Elfmeterschießen wird nicht geübt, obwohl die Frankfurter im Pokal sowohl in Magdeburg als auch gegen Ingolstadt das Elfmeterschießen gebraucht haben, um in die jeweils nächste Runde einzuziehen. Kovac: „Diesmal wollen wir es gegen eine starke Mannschaft mit Bundesliganiveau in 90 Minuten schaffen.“

Frankfurt siegt im Hessenderby gegen Darmstadt Zur Fotostrecke

Personelle Probleme gibt es vor dem Pokalspiel keine. Alle Spieler sind aus dem Derby gesund herausgekommen. „Wenn einer müde ist und wir erkennen das, dann werden wir reagieren“, sagt Kovac, „wenn nicht, müssen wir nicht viel ändern.“ Mit Danny Blum und Haris Seferovic bieten sich neben den vierzehn gegen Darmstadt eingesetzten Spielern noch zwei weitere an. Dagegen hat sich Szabolcs Huszti endgültig verabschiedet. Der bald 34 Jahre alte Ungar wechselt zum chinesischen Klub Changchun Yateil. Die Eintracht erhält rund 300.000 Euro Ablöse. Weiter setzen werden Kovac und die Eintracht auf Ante Rebic. Gegen Darmstadt hatte der kroatische Nationalspieler zum ersten Mal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden, hat auch sein erstes Tor erzielt. Rebic ist bis zum Sommer vom AC Florenz ausgeliehen, vieles deutet darauf hin, dass die Eintracht die Kaufoption von gut drei Millionen Euro nutzen wird. „Wenn er weiter so spielt, besteht kein Grund, ihn nicht zu behalten“, sagt der Frankfurter Trainer.

