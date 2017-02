Kovac: "Meine Mannschaft ist viel zu brav"

Frankfurt - Viel Zeit hat sich Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac genommen, um gegenüber Medienvertretern seine Sicht der Dinge zu erläutern. "Meine Mannschaft ist viel zu brav", lautet einer seiner Kernsätze. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat wichtige Punkte des Gesprächs aufgezeichnet.

Zur Vorbereitung aufs Spiel in Berlin: "Wir haben zwei sehr intensive Trainingstage hinter uns. Wir wollen zu dem zurückkehren, was uns stark gemacht hat. Gegen Ingolstadt und in Leverkusen haben wir zu viel zugelassen. Wir haben zwar Chancen herausgespielt und sie nicht genutzt. Aber das ging zu Lasten der Defensive. Aber unsere Basis ist eine gute, stabile Defensive. Das war zuletzt zu wenig, auch im Trainingslager haben wir vielleicht zu wenig Wert darauf gelegt. Da müssen wir zurückrudern. Wir müssen gut stehen, dem Gegner die Räume nehmen und am Limit oder sogar über dem Limit spielen. Wenn uns das gelingt, werden wir die letzten dreizehn Spiele und Pokalspiele gut über die Bühne bringen."

Zu den Emotionen seiner Spieler: "Es geht nicht, dass wir wegen einer unberechtigten Ecke abschalten. Aber wird sind halt alle Menschen. Ich weiß ja, wie man sich als Spieler fühlt. Bei Ungerechtigkeiten war ich auch immer angestachelt."

Zur angeblich Unfairness seiner Spieler: "Die Statistik sagt, dass wir die meisten Karten haben. Von unseren 56 gelben Karten müssen wir aber mindestens zwanzig abziehen, die welche waren. Ich glaube sogar, dass meine Mannschaft viel zu brav ist. Meine Spieler fallen auch nicht so schnell wie andere. Manchmal frage ich, warum fallen sie nicht?"

Zur grundsätzlichen Kritik an den deutschen Schiedsrichtern: "Klar ist, die Schiedsrichter haben einen sehr schweren Job. Aber in der Bundesliga wird zu kleinlich gepfiffen und zu unterschiedlich. Der eine ist total streng, der andere lässt laufen, da gibt es keine Linie. Wenn wir nach England blicken, wird dort viel, viel weniger gepfiffen. Trotzdem sollte England nicht der Maßstab sein, sondern einfach der internationale Fußball. In Deutschland sollte so gepfiffen werden wie bei Länderspielen, in der Champions-League oder der Europa-League."

Zu den vielen Gegentoren aus Standardsituationen in den letzten Wochen: "Ich mahne immer an, so wenige Fouls zu machen wie nur möglich. Dagegen hilft, dass man den Gegner doppelt. sich gegenseitig hilft. Wir müssen die Fouls einfach minimieren, denn Freistöße und Ecken sind für alle Mannschaften ein Stilmittel. Mit Standards kann man Spiele gewinnen, sie können eine Lösung sein, wenn anderes nicht klappt. Aber auch hier gilt, es werden einfach zu viele Freistöße gepfiffen, oft wegen Kleinigkeiten."

Zur veränderten Wahrnehmung durch die anderen Klubs: "Die anderen spielen schon anders gegen uns. Sie haben unser Spiel gelesen und schlagen zum Beispiel lange Bälle hinter die Abwehr. Darauf müssen wir reagieren. Da müssen meine Spieler schnelle Entscheidungen treffen, eine Vorahnung haben, was passiert, noch besser antizipieren."

Zur Personalsituation: "Mit Ausnahme der gesperrten Spieler und Jesus Vallejo stehen alle Stammkräfte zur Verfügung. Marco Fabián hat jetzt zweimal Lauftraining auf dem Laufband absolviert. Er ist schmerzfrei geblieben, es geht also aufwärts. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause Ende März wieder spielen kann. Sein Nationaltrainer hat uns besucht und zugesagt, dass er ihn für die Länderspiele im März nicht nominiert."

Zum System fürs Spiel in Berlin: "Wir sind da sehr variabel. Und es ist ganz gut, dass mein Kollege Pal Dardai wirklich nicht weiß, wie wir spielen, mit Dreierkette oder Viererkette, mit zwei Stürmern oder einem. Es ist aber sicher eine Überlegung, dass wir tiefer stehen wollen. Die Hertha braucht für ihr Spiel, genau wie wir Räume, die wollen wir ihnen nicht geben."

Zu einem möglichen Dreikampf um internationale Plätze mit Hertha und Köln: "Berlin und Köln sind aus auf Grund des Budgets noch etwas voraus, da haben wir einen Nachteil. Im Sommer müssen wir ja vielleicht wieder neu beginnen, weil einige Leihspieler gehen. Ich hoffe aber, dass wir auch den einen oder anderen hier behalten können."