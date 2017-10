Kovac nimmt Test gegen Hessenliga-Spitzenreiter ernst

Frankfurt - Eigentlich ist es nur ein banales Freundschaftsspiel, wenn die Frankfurter Eintracht am Freitag (18 Uhr) in Fulda gegen den TSV Lehnerz antritt. Ein Möglichkeit während der Bundesligapause, jenen Profis Spielpraxis zu verschaffen, die zuletzt nicht so häufig gespielt haben. Von Peppi Schmitt

Auch die Gelegenheit, gegen eine Amateurmannschaft den Fans aus Osthessen mit Offensivfußball und möglichst vielen Toren Spaß zu machen. Doch die Frankfurter Profifußballer sind gebrannte Kinder, was diese Privatspiele gegen unterklassige Gegner anbetrifft. Da haben sie sich schwer getan in der vergangenen Saison, da war von spielersicher Leichtigkeit keine Rede. So hat die Eintracht beim Zweitligisten SV Sandhausen 1:3 verloren, gegen die damaligen Drittligisten Würzburger Kickers mit 0:1 und den FSV Frankfurt mit 2:3.

Vergleichbar ist das Spiel gegen Lehnerz, die aktuell die Hessenliga, also die fünfte Liga, als Tabellenerster anführen, mit jener Begegnung im März beim SC Hessen Dreieich. Der spätere Hessenmeister, aktuell schärfster Verfolger vom TSV Lehnerz, konnte die Eintracht mit 2:1 besiegen. "Am besten machen wir solche Spiele nicht mehr," war der Frankfurter Trainer Niko Kovac damals ziemlich bedient. Aber natürlich werden weiter Freundschaftsspiele ausgetragen. Und das Spiel gegen Lehnerz passt im Grunde ideal in die aktuelle Trainingsarbeit. Profis wie Marco Russ, Marc Stendera oder Slobodan Medojevic können nach Kurzeinsätzen in der Liga nun länger auf dem Platz stehen und einen Spielrhythmus finden.

Abseits der personellen Überlegungen bietet sich dem Frankfurter Trainer auch die Gelegenheit, taktische Abläufe einzustudieren, um eine bessere Balance hinzukriegen zwischen Defensive oder Offensive. Und vielleicht ergibt sich auch die Chance, zu üben, wie das Angriffsspiel gegen einen tief stehenden Gegner fantasievoller gestaltet werden kann. Die Eintracht nimmt das Spiel jedenfalls ziemlich ernst. Trainiert wird am Freitag nicht, alle Konzentration liegt auf dem Spiel. Und mit Ausnahme der Nationalspieler wie Lukas Hradecky (Finnland), Mijat Gacinovic (Serbien) und Carlos Salcedo (Mexiko) sollen alle aus dem engeren Kreis zumindest die kurze Reise nach Osthessen mitmachen. Dort, in Fulda, können auch jene ihren Teil beitragen, die nicht spielen können. Osthessen ist Eintracht-Land, da werden Selfies und Autogramme stark gefragt sein. Wen Kovac dann tatsächlich ins Spiels schicken wird, ist offen. Vermutlich werden jene, die zu Beginn der Woche wegen kleinerer Blessuren kürzer treten mussten, am Donnerstag aber wieder auf dem Trainingsplatz gestanden haben, eher nicht spielen. Dazu gehören Kevin-Prince Boateng und Timothy Chandler auch der am Donnerstag geschonte David Abraham.

Haller schießt die Eintracht zum ersten Heimsieg: Bilder Zur Fotostrecke

Den Trainingsplatz humpelnd verlassen hat Sébastien Haller, nur Lauftraining absolviert hat Makoto Hasebe. Zumindest der Japaner wird nur als Zuschauer mit nach Fulda reisen. Genau wie Omar Mascarell, der nach seiner Achillessehnen-Operation vom Juli wieder mit großem Spaß Runden dreht und damit ganz langsam wieder in den Trainingsalltag zurückfindet. "Ich fühle mich total wohl, es geht Tag für Tag besser", sagt der 24 Jahre alte Spanier. Dass durch die immer wieder verschobene Operation im Sommer viel Zeit verloren wurde, will er nicht mehr besonders thematisieren. "Wir haben versucht, ohne OP auszukommen, aber das hat nicht geklappt". erklärt er. Im Nachhinein sei es nun "völlig richtig" gewesen, den Eingriff durchführen zu lassen. Bis auf eine lange Narbe an der rechten Achillessehne scheint nichts zurückgeblieben zu sein.

In drei Wochen wird es in Basel noch einmal einen medizinischen Check geben, dann hofft er endgültig auf grünes Licht für die Comeback-Bemühungen. "Mein Platz ist auf dem Rasen und nicht auf der Tribüne", sagt Mascarell voller Vorfreude. Bei allen Schmerzen und bei allem Ärger über die Verletzung, hatte sie doch was Gutes. "So viele gelbe Karten wie in der letzten Saison kriege ich nicht mehr," lacht er. Dreizehn waren es in der vergangenen Spielzeit. Das wird er in der Rückrunde wohl kaum noch schaffen.

Nach 23 Jahren: Eintracht siegt in Köln Zur Fotostrecke

Auch für die Eintracht hatte Mascarells Ausfall neben dem Qualitätsverlust für die Mannschaft auch eine positiven Aspekt. Ein Wechsel zur TSG Hoffenheim ist auch wegen der Verletzung nicht zustande gekommen. "Es gab Interesse", bestätigt Mascarell, wollte aber nicht sagen, ob er das Angebot der Hoffenheimer im Fall der Fälle angenommen hätte. Stattdessen schwärmt er von der Eintracht. "Ich habe hier die beste Saison meines Lebens gespielt", blickt er zurück, "und die Eintracht hat mir dafür die Möglichkeit gegeben".