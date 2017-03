Kovac: Retter, Baumeister, Krisenmanager

Frankfurt - Es ist viel passiert bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen zwölf Monaten, seitdem Niko Kovac Trainer ist. Der sportliche Erfolg hat den Bundesliga-Debütanten Kovac ganz nach oben gespült in der Hierarchie der Trainer. Von Peppi Schmitt

Die Rettung der Eintracht aus einer fast aussichtslosen Situation hat ihm in Frankfurt Kultstatus verliehen, die außergewöhnlich gute Vorrunde hat seine Möglichkeiten über das Image des Retters hinaus angedeutet. Doch ausgerechnet zu seinem einjährigen Trainerjubiläum in der Bundesliga muss Kovac seine bislang größte Krise bewältigen. Nach vier Niederlagen in Folge und vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Bayern München droht den Frankfurtern ein Absturz in der Tabelle. Für den 45 Jahre alten Trainer ist die aktuelle Situation eine neue, große Herausforderung. Keine Frage, Kovac ist noch einen Lernender und in diesen Tagen auch ein Suchender. Er musste zuletzt die bittere Erfahrung machen, dass sich eine Mannschaft trotz aller Bemühungen im Vorfeld, trotz weiterhin großer Intensität beim Training, trotz Prophylaxe in der medizinischen Betreuung, doch in ihre Einzelteile auflösen kann. Vielleicht ahnt er auch, dass die Personalpolitik im Winter nicht wirklich kreativ war und es auch nicht immer die richtige Lösung sein muss, sich im fernen Ausland oder auf Reservebänken unterklassiger deutscher Vereine umzuschauen.

Dass viele Spieler schon vor der Mitte der Rückrunde körperlich ziemlich am Anschlag spielen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass gerade in der Trainingsarbeit manchmal etwas weniger auch mehr sein kann. Kovac hat das erkannt, legt gerade viel Wert auf freie Tage. All das, was in der Vorrunde noch fast reibungslos funktioniert hatte, ruckelt jetzt an allen Ecken und Enden. Das ist freilich normal im Geschäft Bundesliga, das eben nicht zu hundert Prozent planbar ist. Auch Kovacs Kollegen, ob jung oder alt, wurden in ihrer Laufbahn schon von solchen unerwarteten Abschwüngen getroffen.

Gegen die Kartenflut, die ihm Woche für Woche Spieler und damit taktischer Möglichkeiten beraubt - am Samstag wird neben Rotsünder Haris Seferovic nun Bastian Oczipka fehlen - hat Kovac noch kein Mittel gefunden. Er musste lernen, dass alle noch so berechtigten Hinweise, dass viele Karten schlicht nicht angebracht waren, ins Leere gehen, weil die Selbstkritik bei den Schiedsrichtern offenbar eher unterentwickelt ist. Kovac wollte die Unparteiischen mit sachlicher Kritik sensibilisieren, die Spiele anders zu leiten, angelehnt an die internationale Praxis, nicht so viel zu pfeifen, nicht so kleinlich, das Spiel mehr laufen zu lassen. Wer die Leistung von Schiedsrichter Günter Perl gegen Freiburg gesehen hat, muss feststellen, dass die wohlmeinenden Aussagen das Gegenteil bewirkt hat. Dabei hat der Eintracht-Trainer Recht, seine Mannschaft wurde bei objektiver Betrachtung zuletzt deutlich benachteiligt: Beim Heimspiel gegen Ingolstadt fiel das 0:1 nach einem Eckball, der keiner war. In Berlin fiel das 1:0 aus Abseitsposition und gegen Freiburg wiederholte sich dies beim 1:2.

Doch Verschwörungstheorien helfen nicht weiter, zumal die eigenen Spieler die Aussagen ihres Trainers konterkarieren. Solange Profis wie Seferovic oder nun Ante Rebic ihre Nerven nicht unter Kontrolle haben, wird es die Eintracht schwer haben, den Stempel der unfairen Mannschaft loszuwerden. Kovac ist gefordert, den Fokus wieder ganz auf sportliche Verbesserungen zu legen, die freilich auch disziplinarische Veränderungen beinhalten. Er muss die Lösungen für die Personalprobleme, die die spielerischen Probleme ausgelöst haben, suchen und finden. Und am besten beheben. Die sportliche Lage ist mit Platz sechs und dem Halbfinale im Pokal noch immer gut, vor allem wenn man den Ausgangspunkt betrachtet, an dem Kovac übernommen hat. Anderseits können die Erfolge der Vorrunde und die damit gestiegenen Erwartungen durchaus belastend sein. "Wir haben uns selbst überholt", hat Sportvorstand Fredi Bobic, in diesen Tagen äußerst schweigsam, mal gesagt. Das trifft es ganz gut. Um im Bild zu bleiben: Aktuell steckt die Eintracht auf der Standspur fest.

Kovac muss neue Ziele formulieren, nicht wie noch vor ein paar Wochen erhofft, den Kampf um vordere Plätze, sondern das Absichern des Erreichten. Mit Hinweisen, auch Platz zehn wäre noch ein Erfolg, wird er sicher nicht weiter kommen, zumal eine solche Herangehensweise auch nicht seinem Naturell entspricht. Die zu bewältigenden Aufgaben sind vielfältig und fordern dem noch so jungen Trainer neue Qualitäten ab. Nach dem Retter und dem Baumeister ist nun der Krisenmanager gefragt. Denn im Moment scheint es sich herauszustellen, dass es eben doch nicht so einfach ist, eine neue Mannschaft mit Spielern aus aller Herren Länder aus dem Boden zu stampfen, die dauerhaft auf hohem Niveau spielt. Kovac wird die neue Aufgabe angehen mit jenem ihm eigenen Enthusiasmus, der ihn in seinem ersten Jahr in Frankfurt ausgezeichnet hat. Hilfreich ist dabei sicher auch sein souveränes Auftreten in der Öffentlichkeit, das er sich auch in schweren Stunden bislang immer bewahrt hat.