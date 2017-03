Kovac verspricht neue Chance für Hrgota

Frankfurt - Niko Kovac hat zuletzt viel rotiert, experimentiert und probiert, um das Angriffsspiel seiner Mannschaft wieder auf Touren zu bringen. So richtig durchschlagend war der Erfolg nicht, gerade die Mittelstürmer der Frankfurter Eintracht schwächeln in den letzten Wochen. Von Peppi Schmitt

Einzig Alexander Meier hat beim 1:0 in der Liga auf Schalke getroffen, dazu noch Haris Seferovic beim 2:1 einmal im Pokal in Hannover. Ansonsten herrschte Ebbe ganz vorne. Gar nichts mehr beitragen darf seit einigen Wochen Branimir Hrgota. Dreimal in Folge - gegen Ingolstadt, in Berlin und zuletzt im Pokal gegen Bielefeld - hat er zwar im Kader gestanden, aber nicht eine einzige Minute gespielt. Seit dem Auswärtsspiel in Leverkusen, als Hrgota einen ziemlich schwache Leistung gezeigt hatte, ist er im Sinne des Wortes außen vor.

Ein grundsätzliches Problem habe er mit dem schwedischen Angreifer nicht, versichert der Trainer. Dass zuletzt sogar zweimal Shani Tarashaj eingewechselt wurde, Hrgota aber weiter auf der Bank sitzen blieb, habe alleine taktische Gründe gehabt. "Ich kann eigentlich nur Positives über Brane berichtent", sagte Kovac dieser Zeitung, "er trainiert fleißig und wird deshalb auch in naher Zukunft wieder eine Chance bekommen." Das könnte bedeuten, dass Hrgota am Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder einmal spielen darf. Vielleicht an der Seite von Alex Meier als Doppelspitze? Das hat zwar in der Vorrunde in Darmstadt nicht geklappt, bei anderer Gelegenheit aber war es, so wie in Augsburg, durchaus erfolgreich.

So richtig zufrieden sein dürfte Hragota nicht. Schließlich war der 24 Jahre alte Schwede von Borussia Mönchengladbach zur Eintracht gewechselt, um endlich das Image des Einwechselspielers loszuwerden und um mehr Spielanteile zu bekommen. Das hat noch nicht ganz geklappt. Bislang hat es zu 16 Einsätzen in 22 Spielen gereicht, von Beginn an hat er freilich erst zwölfmal gespielt und bislang drei Tore erzielt. Die Konkurrenz ist groß bei der Eintracht. Drei Mittelstürmer stehen im Aufgebot , da ist es manchmal nicht so ganz einfach für den Trainer die optimale Lösung für das jeweilige Spiel zu finden. Zumal Kovac auf Rotation steht, gerade auch in einer Woche wie dieser, in der drei Spiele stattfinden.

Einer der drei zentralen Stürmer steht ihm gegen Freiburg nicht zur Verfügung, Haris Seferovic ist ja gesperrt. Zudem kann Kovac den Angriff ja nicht isoliert betrachten. Ihm muss gegen Freiburg der Spagat gelingen, Sicherheit und Ruhe in die abwehrende Abteilung zu bringen, um darauf aufbauend wieder ein erfolgreiches Spiel für die angreifende Abteilung zu entwickeln. Die Probleme in der Offensive würden sowieso nicht in erster Linie an den Stürmern liegen, versichert der Trainer der Eintracht. Die Zufuhr aus dem Mittelfeld sei seit einiger Zeit unterbrochen, das Passspiel in die Spitze funktioniere nicht. Was natürlich in erster Linie am verletzungsbedingten Fehlen des Mexikaners Marco Fabián liegt, der aber noch ein, zwei Spiele mehr ausfallen wird.

Gegen Bielefeld im Pokal blieb auch das Flügelspiel mangelhaft. Die ganz großen Sorgen um seine Offensive aber macht sich Kovac dennoch nicht. "Wir bekommen immer unsere Chancen", glaubt er, "wichtig ist zunächst einmal, dass wir kompakt stehen und als Mannschaft gut verteidigen." Und da sind die Probleme noch größer. Denn es gibt kaum noch Auswahl. Nach wie vor ist fraglich, ob Bastian Oczipka (Knöchelverletzung) und Makoto Hasebe (Erkältung) spielen können. Erst nach dem Training an diesem Freitag, könne er darüber mehr sagen. David Abraham (Sperre) und Jesus Vallejo (Muskelfaserriss) fehlen ja sowieso.

Die Vertreter der fehlenden Abwehrspieler, zuletzt waren es in erster Linie Guillermo Varela und Taleb Tatwatha, sind auch nicht in allerbester körperlicher Verfassung. "Sie waren lange verletzt und sind erst wieder kurz dabei", macht sich Kovac Gedanken, "da steckt man englische Wochen nicht so leicht weg." Eigentlich bräuchten beide Außenverteidiger wieder mal eine kleine Pause, doch ob der Trainer sie ihnen gewähren kann? Im Defensivbereich gibt es keinerlei weitere Alternativen mehr. Es ist also kein ganz einfaches Puzzle, das der Frankfurter Trainer bis Sonntagnachmittag legen muss. "Wir müssen eine Balance zwischen Defensive und Offensive herstellen", sagt Kovac und hat sich auch am freien Donnerstag damit beschäftigt, eine erfolgversprechende Lösung zu finden.