Ohne Timmy Chandler gegen die "Horrorserie" in Köln

Frankfurt - Kaum war das Spiel gegen Mönchengladbach abgepfiffen und der erste Ärger über den verpassten Sieg verraucht, hat sich Eintracht-Trainer Niko Kovac schon mit dem Auswärtsspiel am Dienstag beim 1.FC Köln beschäftigt. Von Peppi Schmitt

Und wieder nur drei Tage später geht es am Freitag gegen Werder Bremen. "Wir haben die kürzesten möglichen Abstände", sagt Kovac und weiß, dass ihn das bei seinem engen Kader vor große Herausforderungen stellen wird. "Ich muss schauen, wer kräftemäßig in der Lage ist, drei Spiele in so kurzer Zeit zu absolvieren und wem ich eine nötige Pause geben muss", sagt er. Hört sich so an, als habe er noch genügend Alternativen, doch das ist eben nicht so.

Mit Timothy Chandler wird wegen einer Sperre (5.gelbe Karte) der beste Spieler aus dem Gladbach-Spiel fehlen. Auch mit der Rückkehr von Danny Blum (Magen-Darm-Probleme) rechnet Kovac nicht wirklich, Alex Meier kann sowieso noch nicht spielen. Da denkt der Eintracht-Coach über einen verwegenen Plan nach. "Vielleicht können wir Varela irgendwie aktivieren", sagt er. Guillermo Varela ist vor drei Wochen erst zum zweiten Mal am Knöchel operiert worden, hat aber immer noch Schmerzen. Vor ein paar Tagen war noch die Rede davon, dass er noch Wochen ausfallen wird. Nun die Kehrtwende. Der Uruguayer wäre der einzige, der Chandler "eins-zu-eins" ersetzen könnte. "Sonst muss ich mir einen schnitzen", sagt Kovac mit gequältem Lächeln. Bleibt die Wunderheilung von Varela aus, muss Innenverteidiger Jesus Vallejo nach innen rücken und Michael Hector würde ins Team zurückkehren.

Sie würden es offiziell nicht zugeben bei der Eintracht, aber das Spiel in Köln erscheint allen nicht ganz so bedeutend wie jenes gegen Bremen. "Wir haben drei Tage später schon wieder ein ganz wichtiges Heimspiel", sagt der Trainer, "da wollen wir hundert Prozent fitte und leistungsfähige Spieler auf dem Platz haben." Gegen Bremen sollen dann zur Beruhigung aller endlich die vierzig Punkte voll gemacht werden. In Köln sind die Chancen traditionell sicher geringer. In Köln haben die Frankfurter zuletzt am 7.Mai 1994 gewonnen (3:2), seitdem zehnmal verloren, dreimal Unentschieden gespielt. Kovac mit Galgenhumor zur Personallage: "Ich glaube nicht, dass ich zweimal hintereinander dieselbe Mannschaft aufstellen konnte, seit ich hier bin." Das ist nun schon genau ein Jahr her...