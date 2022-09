Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille: Champions League live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist in der Champions League zu Gast bei Olympique Marseille. © IMAGO/osnapix

In der Champions League ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei Olympique Marseille. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat den Auftakt in die Champions League verpatzt. Im eigenen Stadion gab es eine 0:3-Niederlage gegen Sporting Lissabon. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zeigte nicht die Leistung wie im vorherigen Bundesligaspiel gegen RB Leipzig und musste sich den keineswegs überragenden Portugiesen letztendlich deutlich geschlagen geben. Ausschlaggebend war die mangelnde Erfahrung auf SGE-Seite und die Kaltschnäuzigkeit von Sporting Lissabon.

Am 2. Spieltag der Königsklasse steht Eintracht Frankfurt bereits etwas unter Druck, denn mit einer weiteren Niederlage würde die Qualifikation für das Achtelfinale des Wettbewerbs erst einmal in weite Ferne rücken. Die SGE ist zu Gast bei Olympique Marseille und erwartet eine spielstarke Mannschaft, die sich am 1. Spieltag mit 0:2 in Tottenham geschlagen geben musste und ebenfalls unbedingt einen Sieg benötigt.

Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille: Duell der sieglosen

Bei Eintracht Frankfurt ging die Generalprobe für das Champions League-Duell in Marseille ordentlich in die Hose. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, mit Ex-Trainer Niko Kovac, setzte es eine überraschende 0:1-Schlappe. Für die „Wölfe“ war es der erste Bundesliga-Sieg in der Saison 2022/23. Dabei überzeugten die Gäste keineswegs spielerisch. Doch mit enormen kämperischem Einsatz kaufte die Kovac-Truppe der SGE den Schneid ab und siegte letztendlich verdient in der Frankfurter Arena.

Trainer Oliver Glasner zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. „Ich bin sehr enttäuscht. Das war nicht das, was wir zeigen können und wollen. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Das war zu wenig. Wir waren zu langsam, zu behäbig, hatten zu wenig Punch und haben desaströse Offensivstandards abgeliefert. Wir hatten viel zu selten Tiefe im Spiel und hatten kein Durchsetzungsvermögen. Deswegen werden wir morgen der Mannschaft den Spiegel vorhalten und klare Worte sprechen. Am Dienstag werden die spielen, die über 90 Minuten unseren Powerfußball spielen können“, wird er auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Die Champions League-Partie zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt steigt am Dienstag, 13. September 2022, um 21 Uhr in Marseille. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 13.09.2022 , um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

