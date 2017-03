Hübner: "Wir haben klare Vorstellungen"

Frankfurt - Während die Mannschaft von Eintracht Frankfurt sich auf das Spiel bei Rekordmeister Bayern München vorbereitet, laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren.

Im Detail wollte er sich zur Kaderplanung nicht äußern, so Sportdirektor Bruno Hübner. "Wir haben aber klare Vorstellungen", sagt der Eintracht-Manager. Es gehe um Neuzugänge, um Vertragsverlängerungen und um Verlängerungen von Leihgeschäften. Dass die Eintracht Jesus Vallejo gerne behalten würde, ist ja kein Geheimnis. "Das entscheidet Real Madrid und das kann dauern", mahnt Hübner zu Geduld, "für uns wäre es gut, wenn er bleiben würde."

Auf Zeit spielen wird die Eintracht ihrerseits bei Varela. Der Verteidiger, gekommen von Manchester United, kann nicht noch einmal ausgeliehen werden, weil er nur noch ein Jahr Vertrag beim englischen Spitzenklub hat. Die Eintracht müsste also über einen Kauf nachdenken, es sei denn United würde den Vertrag mit dem uruguayischen Profi selbst noch einmal verlängern. In den wenigen Einsätzen habe der verletzungsgebeutelte Varela sein Talent durchaus unter Beweis gestellt, so Hübner, "er ist griffig, bissig, hat eine gewisse Klasse und kann uns sicher noch helfen". Ob das reicht, um eine hohe Ablöse zu rechtfertigen ist die andere Seite.

Klar ist, dass sich die Eintracht mit zwei anderen Stammspielern in engen Gesprächen befindet. Torwart Lukas Hradecky und Verteidiger Bastian Oczipka sollen ihre 2018 auslaufenden Verträge vorzeitig verlängern. "Jeder sportliche Erfolg hilft uns finanziell weiter", sagt Hübner, das Erreichen des Endspiels um den DFB-Pokal wäre für die Eintracht dabei ein großer Schritt. Im Halbfinale müssen die Frankfurter allerdings bei Borussia Mönchengladbach antreten. (sp)