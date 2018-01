Eintracht-Präsident Fischer bekräftigt Haltung gegen AfD

Frankfurt - Der Präsident von Eintracht Frankfurt hat seine klare Haltung gegen die AfD bekräftigt. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag sagte Peter Fischer: Gleichzeitig Eintracht-Mitglied zu sein und eine rechtspopulistische Partei zu wählen, sei unvereinbar.

Im Streit zwischen dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und der AfD hat Eintracht-Präsident Peter Fischer am Sonntag noch einmal mit deutlichen Worten nachgelegt. "Wir stehen für eine klare Haltung gegen Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit. Unsere Satzung sagt ganz klar: Wehret den Anfängen von Rassismus, Herabsetzung, Ausgrenzung und Antisemitismus." Gleichzeitig Mitglied von Eintracht Frankfurt und Wähler dieser rechtspopulistischen Partei zu sein, sei deshalb "unvereinbar", sagte der 61-jährige Werbefachmann und Unternehmer am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung seines Vereins. "Wir müssen uns für die Verteidigung der Werte unserer Gesellschaft ohne Zweifel engagieren. Die sind viel stärker in Gefahr, als wir das wahrnehmen."

Mehr zum Thema: Fischer zum Streit mit der AfD: „Das ist der richtige Weg“ AfD will Peter Fischer wegen Volksverhetzung anzeigen Nach HSV-Antrag: AfD vergleicht sich mit den Juden im Dritten Reich Fischer hatte diesen Streit Ende Dezember in zwei Interviews entfacht ("Es gibt für die braune Brut keinen Platz") und sich als erster Fußball-Funktionär eindeutig gegen die AfD positioniert. Die Partei reagierte darauf mit einer Strafanzeige und der Aufforderung an ihre Anhänger, jetzt erst Recht der Eintracht beizutreten. Auch Kritiker ohne rechtspolitischen Hintergrund forderten Fischer auf, im Umgang mit AfD-Wählern eher auf Diskussionen als auf Ausgrenzung zu setzen. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag war das Meinungsbild jedoch eindeutig: Fischer erhielt für seine Rede von einer großen Mehrheit der 793 Stimmberechtigten teils stehenden und lautstarken Applaus.

Als einzige Einschränkung gegenüber seinen Äußerungen vor einem Monat betonte Fischer, AfD-Wähler selbstverständlich nicht aus dem Verein ausschließen zu wollen. "Wir werden die politische Gesinnung und das Wahlverhalten unserer Mitglieder nicht überprüfen", sagte er. "Aber ich erwarte eine kritische Selbstüberprüfung unserer Mitglieder." Denn der 61-Jährige begründete seine klare Haltung gegen die AfD vor allem mit dem Verweis auf die Satzung der Eintracht, die die Integration ausländischer Mitmenschen zum Ziel und die Diskriminierung als Grund für einen Ausschluss erklärt. "Unserem Verein liegt ein Wertesystem zugrunde, zu dem sich jeder kraft Mitgliedschaft bekennt", sagte Fischer. Und die Frage sei: "Wie passt ein Bekenntnis zu unserer Satzung mit der Unterstützung einer Partei zusammen, deren Spitzenfunktionäre sich regelmäßig diskriminierend, ausgrenzend und herabwürdigend äußern? Ich sage eindeutig: Das ist unvereinbar!"

Dieser Verein sei nicht unpolitisch. "Er ist zwar parteipolitisch neutral. Aber die weltanschauliche Haltung einer Partei muss in Einklang mit unserer Satzung stehen." Der hessische AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hatte Fischer schon vor der Mitgliederversammlung vorgeworfen, mit seiner Haltung "die integrative Kraft des Sports" zu zerstören. Bei der Versammlung selbst wollten anwesende AfD-Funktionäre nach Informationen des "Hessischen Rundfunks" eigentlich in der Aussprache auf die Fischer-Rede antworten. Doch darauf verzichteten sie kurzfristig und kündigten stattdessen einen offenen Brief in den nächsten Tagen an. (dpa)