Seppl Rode zurück: Wird er fit bis zum Bundesligastart?

Sebastian Rode (28) ist wieder ein Frankfurter, mutmaßlich für den Rest seiner sportlichen Karriere. Am Ende ist alles ganz schnell gegangen.

Frankfurt - Am Freitag ein Besuch bei alten Freunden am Riederwald. Am Samstagvormittag die Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag, dann der Flug nach Österreich und am Nachmittag Training mit den alten Kollegen im Trainingslager in Windischgarsten. Und Rode war mitten drin. Als sei er nie weg gewesen. Und noch überraschender: Als sei er nie verletzt gewesen. Dabei war er erst Ende Mai wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert worden. „In die Zweikämpfe muss ich noch ein bisschen reinkommen, aber ich brauche keine Angst zu haben, das Knie ist Okay“, sagte er nach einer intensiven Einheit am Sonntag, „als Leistungssportler braucht man Vertrauen in seinen Körper und ich habe dieses Vertrauen.“

Eintracht Frankfurt: Rückholaktion von Rode geglückt

Die Rückholaktion aus Dortmund ist Sportvorstand Fredi Bobic genau zum richtigen Zeitpunkt geglückt. „Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat. Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Winter hat unser Spiel an wichtigen Komponenten gewonnen“, sagte Bobic. Die Eintracht hat einen der besten Mittelfeldspieler der Liga zurück, der die ganze Mannschaft auf ein höheres Niveau hebt. Das hat er in 20 Einsätzen in der letzten Rückrunde in Bundesliga und Europa-League bewiesen. Da war er nur ausgeliehen, jetzt ist er nach Umwegen über München und Dortmund wieder ein richtiger Frankfurter. Und fühlt sich pudelwohl. Von den Mannschaftskollegen wurde er mit Beifall begrüßt. „Ich bin glücklich hier zu sein“, sagt er.

Bezahlt hat die Eintracht an den BVB rund drei Millionen Euro an Ablöse, bei entsprechenden Einsatzzeiten kann sich die Summe noch erhöhen. Zeit für noch ganz viele Spiele im Trikot mit dem Adler hat Rode nun. Der Vertrag bis 2024 bringt ihn am Ende mit dann 33 Jahren der fußballerischen Rente sehr nahe. „Das ist ein Vertrauensbeweis vom Verein“, sagt er, „dieses Vertrauen will ich zurückzahlen“. Die Eintracht wird wohl die letzte Station seines Fußballerlebens sein. „Danach wird nicht mehr viel kommen“, glaubt er, „ich werde alles in meinem Körper mobilisieren, damit ich noch fünf Jahre spielen kann.“

Eintracht Frankfurt: Rode will zum Bundesliga-Start fit sein

Kurzfristig hat Rode den Bundesliga-Start am 18. August im Blick. Da will er dabei sein, „das ist ein schönes Ziel.“ Die Chancen stehen gut. „Ich hatte gedacht, es dauert sechs Monate, jetzt sind zwei Monate um, umso schöner“, sagt er. Seine Spielweise will er trotz der vielen Knieverletzungen seiner Karriere keinesfalls ändern. „Mein Spiel ist ohne Handbremse“, sagt Rode, „mit angezogener Handbremse würde ich mir meine Stärken nehmen.“ Knorpelplatztrauma hin oder her.

Eine der größten Lücken im neuen Eintracht-Puzzle ist damit gestopft. Mit den Neuzugängen Djibril Sow, Dominik Kohr, Lucas Torro, Gelson Fernandes, Johnny de Guzman und eben Rode ist das hintere Mittelfeld top besetzt. „Wenn ich an die Leistung der letzten halben Saison anknüpfen kann, dann denke ich, dass ich zu meinen Einsätzen komme“, sagt er selbstbewusst. Hinten und vorne aber klemmt es (noch). Kevin-Prince Boateng soll eine Lösung im Offensivspiel sein, an weiteren Stürmern arbeitet Bobic noch. Im Tor bleibt Kevin Trapp Objekt der Begierde. In der Abwehr Martin Hinteregger, der am Sonntagmorgen nicht am Training des FC Augsburg teilgenommen hat. Auch den gemeinsamen Mannschaftsabend am Samstag hatte er verpasst. Daraus könnte man schließen, dass die Verhandlungen zwischen dem FCA und der Eintracht sich nun doch auf der Zielgerade befinden.

