Fabian und Mascarell feiern Comeback: Eintracht fit für Rückrunde

Frankfurt/Campoamor - Top-Bedingungen, gutes Wetter und zwei prominente Rückkehrer: Eintracht Frankfurt ist mit seinem Trainingslager in Spanien sehr zufrieden. Zum Abschluss gab es einen Testspiel-Sieg gegen Aue.

Eintracht Frankfurt ist für den Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga gerüstet. Eine Woche vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zum Abschluss ihres Trainingslagers in Spanien ein außergewöhnliches Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:1. Gespielt wurde in San Pedro del Pinatar dreimal 45 Minuten statt zweimal 45 Minuten, um beiden Teams ausreichend Gelegenheiten zum Wechseln zu geben. Die Frankfurter Tore erzielten Sebastien Haller (52. Minute), Branimir Hrgota (66.) und Mijat Gacinovic (90.).

"Wir hatten absolute Top-Bedingungen", sagte Kovac kurz vor dem Ende des Trainingslagers am heutigen Sonntag. "Die Mannschaft hat sehr ordentlich mitgemacht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Klar ist aber auch, dass man in fünf Tagen keine Quantensprünge macht." Seine Zuversicht vor dem Rückrunden-Start gegen Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) hat deshalb auch Grenzen. "Auch wenn die Pause nur kurz ausgefallen ist, weiß man zunächst trotzdem nicht, wo die anderen Mannschaften stehen", sagte der Eintracht-Coach. "Man muss sich wieder reinkämpfen. Genau das wollen wir gegen Freiburg tun."

In Frankfurt hat noch niemand vergessen, dass die Mannschaft vor einem Jahr nach einer starken Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte einbrach. Deshalb warnte Kovac auch: "Wir wollen weiter hart arbeiten und unsere Punkte Schritt für Schritt ergattern. Es hat noch nie jemand etwas erreicht, in dem er nur darüber redet. Nach oben hin haben wir nicht viel Abstand, nach unten aber auch nicht. Deshalb ist unser erstes Ziel, den Abstand nach unten möglichst zu vergrößern."

Dabei helfen sollen zwei Leistungsträger, die gegen Aue nach langen Verletzungspausen zum ersten Mal in dieser Saison wieder zum Einsatz kamen: Marco Fabian und Omar Mascarell. Der Spanier Mascarell spielte am Samstag 45 Minuten mit, der Mexikaner Fabian eine halbe Stunde. Der Offensivspieler hat nach seiner Bandscheiben-Operation einen noch größeren Rückstand aufzuholen als Mascarell. "Es ist sehr schön, dass beide wieder mitwirken konnten", sagte Kovac. "Marco wird noch etwas Zeit brauchen, Omar hat schon wieder andeuten können, was in ihm steckt. Er fordert und verteilt die Bälle sehr gut."

Mascarell könnte deshalb bereits gegen Freiburg sein Bundesliga-Comeback im zentralen defensiven Mittelfeld feiern. "Ich trainiere zu 100 Prozent und stehe dem Trainer zur Verfügung", sagte der 24-Jährige nach dem Aue-Spiel. Und verkündete danach via Twitter: "Es gibt kein besseres Gefühl. Nach sieben Monaten genieße ich wieder das, was ich am meisten mag: Fußball spielen." (dpa)