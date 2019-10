Abflug im Winter: Diese Spieler könnten die Eintracht verlassen

Bei der Eintracht läuft es aktuell gut, einige Spieler kommen aber nur selten zu Einsätzen und könnten die SGE im Winter verlassen.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist gut in die Saison gestartet und belegt aktuell Rang neun in der Bundesliga. Verantwortliche und Fans sind zufrieden, einige Spieler aber nicht. In der Anfangsphase der Spielzeit wurde klar, dass es ein paar Spieler schwer haben werden, auf Einsätze zu kommen. Diese könnten den Verein im Winter verlassen. Wir geben einen Überblick.

Felix Wiedwald: Der Torwart war in der Rückrunde der letzten Saison an den MSV Duisburg ausgeliehen und stieg mit den "Zebras" in die 3. Liga ab. Nach Ende der Leihe kehrte er nach Frankfurt zurück und kam sogar auf Einsätze in der Qualifikation zur Europa League. In der Hierarchie ist er aber hinter Kevin Trapp und Frederik Rönnow nur die Nummer drei. Durch Trapps Verletzung wird er bis zur Winterpause zumindest auf der Bank platz nehmen können. Aussicht auf Spielpraxis hat er aber kaum, deshalb scheint ein Wechsel im Winter realistisch.

Nicolai Müller: Der Offensivspieler hat keinerlei Zukunft mehr in Frankfurt. Er schaffte es in der aktuellen Saison noch in keinen Spieltagskader, wurde nicht für die Europa League gemeldet und ist auch bei Testspielen nur Zuschauer. Die Eintracht würde Müller gerne abgeben - am liebsten schon im Winter.

Marijan Cavar: Der junge Mittelfeldspieler kam in der Sommerpause zurück nach Frankfurt. Er war eine Spielzeit in seine Heimat, zu NK Osijek, ausgeliehen, konnte sich aber auch dort nicht durchsetzen. Bei der SGE hat er keine Chance auf Spielpraxis und der Verein würde ihm auch keine Steine in den Weg legen.

Nils Stendera: Der jüngere Bruder von Marc Stendera hat zweifellos Talent, aber auch er hat keinerlei Aussicht auf Pflichtspieleinsätze bei Eintracht Frankfurt. Die Konkurrenz auf seiner Position ist einfach zu groß. Für ihn könnte eine Leihe eine Option sein, um Spielpraxis sammeln zu können.

Jonathan de Guzman: Der Niederländer spielte in dieser Saison erst 13 Minuten in der Bundesliga. Schuld daran ist auch eine Muskelverletzung, die ihn mehrere Wochen zum Zuschauen zwang. Jetzt ist er wieder fit, seine Chancen auf Einsätze sind aber nicht sehr hoch. Auf seiner Position haben derzeit Sebastian Rode, Djibril Sow und Dominik Kohr die Nase vorne. Sollte sich an seiner Situation nichts ändern, ist er ein Kandidat für einen Vereinswechsel.

Lucas Torro: Ähnlich wie bei de Guzman ist auch bei Torro die große Konkurrenz das Problem, dass er bisher fast überhaupt nicht zum Einsatz kam. Gegen Düsseldorf und Bremen schaffte er es nicht in den 18er Kader, gegen Leipzig, Augsburg, Dortmund und Berlin saß er 90 Minuten auf der Bank. Lediglich am ersten Spieltag gegen Hoffenheim wurde er in der 88. Minute eingewechselt. Für einen Spieler mit seinen Ansprüchen ist die aktuelle Situation frustrierend. Gut möglich, dass der Spanier sich umschaut und einen Wechsel in der Winterpause forciert.

