Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Alle Infos zum Viertelfinale

Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wir haben das wichtigste rund um die nächste Runde zusammengefasst.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht nach dem 3:1-Heimsieg gegen RB Leipzig am Dienstag (04.02.2020) im Viertelfinale des DFB-Pokals. Für die Mannschaft, die Fans und Trainer Adi Hütter ist der Einzug ins Viertelfinale nach dem Erstrundenausscheiden in der vergangenen Saison natürlich Balsam für die Seele. Und mit ihrem Sieg haben die Hessen einen der Top-Favoriten auf den Titel aus dem Rennen geworfen.

Jetzt kämpfen noch insgesamt acht Teams um den Einzug ins Finale. Das Endspiel findet am Samstag, 23.05.2020, im Olympiastadion in Berlin statt. Eintracht Frankfurt wäre natürlich gerne dabei, es wäre die dritte Final-Teilnahme in vier Jahren. Wir haben alle wichtigen Termine rund um das Viertelfinale zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt: Die möglichen Gegner im Viertelfinale des DFB-Pokals

Acht Mannschaften sind noch im Rennen um den DFB-Pokal, ein paar Überraschungen sind dabei. Der 1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest) schaffte den Einzug gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen. Die krisengeplagten Bremer schlugen den Favoriten Borussia Dortmund und eliminierten damit – wie Eintracht Frankfurt den Favoriten RB Leipzig – einen zweiten heißen Titelkandidaten aus dem Rennen. Das sind die möglichen Gegner von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Viertelfinale.

FC Bayern München Bundesliga FC Schalke 04 Bundesliga Bayer Leverkusen Bundesliga Union Berlin Bundesliga Werder Bremen Bundesliga Fortuna Düsseldorf Bundesliga 1. FC Saarbrücken Regionalliga Südwest

Eintracht Frankfurt: Wann wird gespielt? Und wann entscheidet sich, welchen Gegner die SGE bekommt?

Ausgetragen werden die Viertelfinals am Dienstag (03.03.2020) und Mittwoch (04.03.2020). An beiden Tagen wird es jeweils eine Partie um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr geben. Welche Partien an welchem Tag und zu welcher Anstoßzeit ausgetragen werden, legt der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) knapp zwei Wochen vor dem Viertelfinale fest.

Die Auslosung der Partien findet am Sonntag (09.02.2020) ab 18 Uhr in der Sportschau statt. Die ARD überträgt die Auslosung live im TV und in ihrem Live-Stream. Die Mannschaften, die jeweils zuerst aus dem Lostopf gezogen werden, haben Heimrecht. Ausgenommen davon ist die Partie des 1. FC Saarbrücken. Dem unterklassigen Verein wird in jedem Fall das Heimrecht zugesprochen.