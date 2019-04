Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon: Europa League im Live-Ticker

Die SGE will mit einem Sieg gegen Benfica Lissabon ins Halbfinale der Europa League einziehen. Wir berichten live vom Match der Eintracht gegen Benfica.

Frankfurt/Lissabon - Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Benfica Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League und gegen den FC Augsburg in der Liga will die Frankfurter Eintracht am Donnerstag im EL-Rückspiel gegen die Portugiesen die Sensation perfekt machen und ins Halbfinale einziehen.

Die Chancen der Frankfurter stehen gar nicht so schlecht, denn durch das 4:2 im Hinspiel kann die Eintracht noch auf ein Weiterkommen hoffen. Positiv ist auf jeden Fall für die Eintracht, dass sie vor heimischer Kulisse um den Einzug kämpfen. Die Frankfurter Arena wird bis auf den letzten Platz gefüllt sein, die Stimmung dürfte – wie in den letzten Monaten – überragend werden.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon: Hier geht es zum Live-Ticker

Ob die SGE am Ende doch noch ins Halbfinale einzieht, können Sie im Live-Ticker von fr.de zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon mitverfolgen.

