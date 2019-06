Ben Manga "sieht mehr als andere": So findet er neue Stars

Eintracht Frankfurt geht bei der Kaderplanung gern auch ungewöhnliche Wege. Scout Ben Manga "sieht mehr als andere": So findet er neue SGE-Stars.

Frankfurt - Bei den ganz großen Transfers spielt das Scouting keine wirklich wichtige Rolle mehr. Auch nicht bei der Frankfurter Eintracht. Kevin Trapp oder Kevin-Prince Boateng, Ante Rebic oder Filip Kostic musste niemand mehr genau beobachten, bevor Verträge geschlossen wurden. Da haben Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner und die jeweiligen Trainer nur sportliche wie wirtschaftliche Kosten- und Nutzenrechnungen vorgenommen und sich zudem ein paar Gedanken über die Kompatibilität der Spieler mit der Spielart der Eintracht gemacht.

Viele andere Spieler aber, die die Frankfurter in den letzten Jahren hinzugeholt haben, hatten vorher nicht in der ersten Reihe auf den Präsentiertellern des nationalen und internationalen Fußballs gespielt. Manchmal nicht einmal in der zweiten oder dritten.

Eintracht Frankfurt sucht Spieler gern auch in der zweiten Reihe

Gefunden wurden sie ziemlich weit unten im Regal, in der zweiten Liga in Spanien, auf den Hinterbänken in Portugal, auch mal versteckt in Südamerika. Gesucht und gefunden werden diese Spieler von Ben Manga, dem Chefscout und Kaderplaner und seiner inzwischen angeblich auf über zwanzig Späher ausgeweitetes Team. In Auftrag gegeben von Sportvorstand Bobic, der seit seinem Amtsantritt 2016 das Entdecken, Ausbilden und möglicherweise Weiterverkaufen von Talenten zur Vereinsphilosophie erhoben hat.

Auch deshalb kann es nicht verwundern, dass der bislang einzige Neuzugang für die neue Spielzeit ein 19 Jahre alter Stürmer aus Belgrad ist (Dejan Joveljic) und ihm voraussichtlich in den nächsten Tagen ein ebenfalls 19 Jahre alter Uruguayer aus Spanien (Rodrigo Zalazar) folgen wird. Zalazar hat zuletzt nur in der A-Jugend des FC Malaga gespielt.

Manga entdeckt Zalazar bei U20-Südamerikameisterschaft

Entdeckt hat ihn der 45 Jahre alte Manga bei der U20-Südamerikameisterschaft im Winter. Seither war er auf dem Schirm, nun will die Eintracht wohl zuschlagen. Zalazar hat in Frankfurt den Medizincheck absolviert, er könnte ablösefrei kommen. Joveljic und Zalazar würden damit dem ebenfalls 19 Jahre alten brasilianischen Abwehrspieler Tuta folgen, den die Eintracht schon im Winter aus Sao Paulo geholt hat.

Größere wirtschaftliche Risiken beinhalten diese Transfers nicht, aber sie versprechen sportlichen und finanziellen Zugewinn, wenn die Pläne aufgehen. Die besten Beispiele für gelungene Transfers dieser Machart aus den letzten Jahren sind Luka Jovic und Evan Ndicka. Jovic haben die Frankfurter von der B-Mannschaft von Benfica Lissabon für „kleines Geld“ erst ausgeliehen, dann für rund sechs Millionen Euro fest verpflichtet und für die Rekordsumme von 65 Millionen Euro nun an Real Madrid verkauft.

Nicht immer schlagen Spieler bei der SGE ein

Ndicka ist vom französischen Zweitligisten AJ Auxerre für 5,5 Millionen Euro gekommen und schon nach einer Saison das Vielfache wert. Genauso verhält es sich bei nicht mehr ganz so jungen Sébastien Haller (25), der für sechs Millionen Euro aus Utrecht gekommen war und heute zu den begehrtesten Spielern auf dem Stürmermarkt gehört. Auch Omar Mascarell (26), gekommen aus Gijon, gegangen nach Schalke, wurde gewinnbringend weiterverkauft. Jesus Vallejo (22) von der Bank von Real Madrid hat auf Leihbasis ein Jahr weitergeholfen.

Sportliche Risiken sind bei Transfers dieser Art freilich nie auszuschließen. Nicht immer schaffen Spieler aus anderen Kulturkreisen, aus tieferen Ligen anderer Länder tatsächlich auch den Sprung in die Bundesliga. Das trifft auch für die Eintracht zu. Der Bosnier Marijan Cavar, der Ecuadorianer Andersson Ordonez, der Portugiese Francisco Geraldes und der Japanaer Daichi Kamada, wurden gewogen und aus den unterschiedlichsten Gründen für zu leicht befunden.

Paciencia und Torró bei SGE auf Prüfstand

Sie sind entweder schon wieder weg (Ordonez und Geraldes) oder verliehen (Cavar und Kamada). Im aktuellen Kader stehen mit dem spanischen Mittelfeldspieler Lucas Torró (24) und dem portugiesischen Mittelstürmer Goncalo Paciencia (24) zwei Profis, die ihre Klasse in Einzelfällen schon nachgewiesen haben, in der kommenden Saison aber auf dem Prüfstand stehen, ob sie dauerhaft die Erwartungen erfüllen können.

Beide, Torró, zuvor in Osasuna (2. Liga Spanien) am Ball, und Paciencia, zuvor in Setubal oder als Einwechselspieler beim FC Porto, hatten nicht an vorderster Linie in ihren Ligen gestanden, wurden von Ben Manga aber herausgepickt. „Unsere Quote ist ganz gut“, sagt er selbst. „Er sieht mehr als andere“, soll Fredi Bobic gesagt haben. Darum vertraut er Manga bedingungslos. Und darum soll der eigentlich zum Ende diesen Monats auslaufende Vertrag des Chefscouts verlängert werden. So bald wie möglich, so lang wie möglich.

