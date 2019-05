Spiel des Jahres: Eintracht-Fans fiebern Halbfinale entgegen – Diese Promis drücken die Daumen

Für Eintracht Frankfurt ist es das Spiel des Jahres: Im Stimmungsticker berichten wir über alles Wissenswerte rund um das Europa-League-Halbfinale zwischen der SGE und dem FC Chelsea London. Derzeit schnellen die Ticketpreise im Internet in die Höhe.

Alle bunten Infos rund um das Europa-League-Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Chelsea im Ticker

Direkt vom Spiel berichtet fr.de* im Live-Ticker

Bei Ebay schnellen die Ticketpreise in die Höhe

>>> Stimmungsticker aktualisieren <<<

+++ Countdown +++

Noch 9 Stunden bis zum Spiel des Jahres

+++ Ex-Eintracht-Trainer fiebert mit den Frankfurtern mit +++

+++ So laufen die Mannschaften heute Abend auf +++

So laufen die Teams auf Mit welchem Dress fiebert ihr heute Abend mit? #SGEuropa #SGECHE pic.twitter.com/NaekupXAV6 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2. Mai 2019

+++ Eishockey-Nationalspieler wünscht der Frankfurter Eintracht viel Glück +++

+++ Ioannis Amanatidis drückt der Eintracht die Daumen +++

Auch die Daumen dieses schönen griechischen Barts sind gedrückt ✊#12gegen11 pic.twitter.com/pVCGOrCKGV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2. Mai 2019

+++ Gacinovic glaubt an die Chance +++

️ #Gacinovic:

„Chelsea ist eine der besten Mannschaften der Welt. Aber wenn wir unseren Fußball durchziehen, können wir jeden schlagen. Mit unseren Fans im Rücken können wir das packen.“#SGECHE #SGEuropa pic.twitter.com/YkKhkbpvMk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. Mai 2019

+++ Adi Hütter kann auf die Fans bauen +++

️ #Hütter:

„Die Fans waren bisher immer der zwölfte Mann. Es waren schon viele Teams beeindruckt, die hier aufgelaufen sind. Wichtig ist, dass der Funke direkt wieder überspringt. Wir müssen auf dem Platz leiden. Laufbereitschaft zeigen, kompakt sein."#SGECHE #SGEuropa pic.twitter.com/IyJDOESOfW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. Mai 2019

+++ Countdown +++ Noch 55 Stunden bis zum Spiel des Jahres

Unfassbare Ticketpreise im Internet bei Ebay

Bei Ebay wollen einige Fans das schnelle Geld mit Halbfinaltickets machen. Sie rufen für zwei Karten in der Westkurve oder Ostkurve Preise von bis zu 900 Euro auf. Dazu kommt natürlich noch der Versand von bis zu 15 Euro. Insgesamt schwanken die Kartenpreise stark, es gibt auch Tickets für 700 oder 350 Euro.

+ Bei Ebay wollen manchen Menschen bis zu 900 Euro für ein Ticket. © Sceenshot Hessenmedia Online GmbH

+++ Fredi Bobic ist ein gefragter Mann +++

+++ Die Vorfreude steigt +++

+++ Glücksbringer Attila hat heute Geburtstag +++

Eintracht Adler Attila feiert heute seinen 15. Geburtstag. Den Glücksbringer kann die SGE am Donnerstag sicher gebracht. Gegen den FC Chelsea wird der Adler wieder im Stadion sein. Er hat bisher kein Heimspiel verpasst.

Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea London: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic, Fernandes - Jovic, Pacienca

FC Chelsea London: Kepa Arrizabalaga - Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson - Jorginho, Kovacic, Barkley - Pedro, Giroud, Eden Hazard

+++ DFL-Chef Seifert lobt Eintracht +++

Der Chef der Deutschen Fußball Liga ist begeistert vom Auftreten und dem Halbfinal-Einzug des Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League. "Eintracht Frankfurt hat die Europa League ernst genommen und spektakuläre Spiele gezeigt", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in der "Bild"-Zeitung. Das Team aus Hessen ist der letzte deutsche Vertreter in einem europäischen Wettbewerb und trifft am Donnerstag (21 Uhr/DAZN und RTL) auf den englischen Spitzenclub FC Chelsea.

"Club und Mannschaft haben mit starken Vorstellungen bewiesen, was in ihnen steckt - und viele Sympathien innerhalb- und außerhalb Deutschlands gewonnen", meinte Seifert. (chw/dpa)

Lesen Sie auch:

Kampfansage von Bruno Hübner: "Wir arbeiten auf eine Sensation hin": Gelingt Eintracht Frankfurt der nächste Coup in der Europa League? Die SGE ist überzeugt, dem englischen Topclub FC Chelsea im Halbfinale Paroli bieten zu können.

Adi Hütter fordert Mentalitätswandel bei Eintracht Frankfurt ein: Adi Hütter will Eintracht Frankfurt weiter voran treiben und fordert deshalb einen Mentalitätswandel bei der SGE ein.

Antonio Rüdiger ist beeindruckt von Eintracht Frankfurt - der Grund freut die Fans: Antonio Rüdiger vom FC Chelsea sieht Eintracht Frankfurt als bisher härtesten Gegner in der Europa League. Die SGE hat ihn beeindruckt, der Grund dürfte die Fans freuen.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.