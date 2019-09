Live-Ticker: Eintracht mit viel Selbstvertrauen gegen Fortuna Düsseldorf

Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League empfängt Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion Fortuna Düsseldorf. Der Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf, Sonntag, 1. September, 18 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Ndicka, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Dost, Rebic Voraussichtliche Aufstellung Fortuna Düsseldorf Z. Steffen - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Baker, Morales - Thommy, Karaman, Zimmer - Hennings Spielstand / Tore - / - Schiedsrichter Frank Willenborg

17.00 Uhr: Was wird aus Ante Rebic? Zuletzt hieß es, der Kroate werde bei der Eintracht bleiben. Doch nun meldet Sky, dass ein Wechsel zum AC Mailand bevorsteht. Fakt ist, dass Rebic nicht im Kader steht.

1 6.45 Uhr: Noch etwas mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff. Zeit genug, um einen Blick auf das große Interview mit Goncalo Paciencia zu werfen, der am Freitag zum zweiten Mal in das portugiesische Nationalteam berufen worden ist.

15.25 Uhr: Beim wilden Spiel am vergangenen Donnerstag gegen Racing Straßburg ging es bekanntermaßen hoch her. Nun gibt es sogar Vorwürfe, dass Frankfurter Anhänger den israelischen Schiedsrichterals „Judensau" beschimpft haben sollen. Ina Kobuschinski vom Eintracht-Fanclubverband widerspricht. Die Eintracht prüft den Vorfall.

Sonntag, 1. September, 14.30 Uhr: Mit zwei Partien geht am heutigen Sonntag der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga weiter. Um 15 Uhr trifft Werder Bremen auf den FC Augsburg, ehe um 18 Uhr die Frankfurter Eintracht im Stadtwald Fortuna Düsseldorf empfängt.

Bevor es aber losgeht, lohnt noch mal ein Blick aufs neue Leben von Alex Meier. Der Fußballgott ist in den vergangenen Wochen viel herumgekommen, ist jetzt aber wieder in der Heimat.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt empfängt Fortuna Düsseldorf

Frankfurt - Nach dem spektakulären und emotionalen Sieg in den Playoffs der Europa League gegen Racing Straßburg wartet mit Fortuna Düsseldorf der nächste Gegner in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League dürften die Hessen mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die Partie gehen.

Die Frankfurter haben zudem gute Erinnerungen an Fortuna Düsseldorf. Im Hinspiel der Saison 2018/19 feierte die Eintracht beim 7:1-Sieg ein echtes Fußballfest im heimischen Waldstadion. Der junge Stürmer Luka Jovic trug sich mit seinen fünf Toren in die Geschichtsbücher der Frankfurter Eintracht ein.

Eintracht Frankfurt: Rotiert Trainer Adi Hütter nach dem Europa-League-Spiel gegen Straßburg?

Erstmals auf dem Platz stehen dürfte am Sonntag Stürmer Bas Dost, der in dieser Woche nach langem hin und her verpflichtet wurde. Er könnte von Beginn an neben Ante Rebic auflaufen. Auch Djibril Sow könnte nach seinem auskurierten Seheneinriss im Oberschenkel eine Option für Trainer Adi Hütter sein.

Der Frankfurter Coach kann also aus den Vollen schöpfen. Lediglich Marco Russ fehlt, er riss sich vor zwei Wochen im Spiel gegen Vaduz in der Europa League die Achillessehne. Aufgrund des relativ breiten Kaders der Frankfurter gilt es als wahrscheinlich, dass Adi Hütter nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Straßburg am Donnerstag auf einigen Positionen rotiert und einigen Spielern eine kleine Pause gönnt.

Fortuna Düsseldorf: Trainer Friedhelm Funkel freut sich über Traum-Duo im Mittelfeld – Markus Suttner fehlt

Fortuna Düsseldorf hat – wie Eintracht Frankfurt – in der Liga ein Spiel gewonnen und eins verloren. Am ersten Spieltag konnte die Fortuna gegen Werder Bremen gewinnen, vergangene Woche mussten sich die Düsseldorfer dann aber Bayer Leverkusen geschlagen geben. Beide Mannschaften stehen also – laut Punkteausbeute – derzeit gleichauf da.

Seit Anfang der Saison sorgen Aldredo Morales und Lewis Baker in Fortunas Mittelfeld für Furore. Die beiden haben sich zu einem Traum-Duo entwickelt, ihr Zusammenspiel kann laut eigener Aussage dem Gegner auch manchmal weh tun. Bitter für Funkel ist aber, dass er auf seinen Abwehrmann Markus Suttner verzichten muss. Der 32-Jährige hat Magen-Probleme und kann am Sonntag nicht spielen.

Von Melanie Gottschalk und Christian Stör

Und so geht's für die SGE in Europa weiter

