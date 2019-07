Eintracht Frankfurt gegen FC Luzern: Live-Ticker zum Testspiel - Hütter fordert Reaktion

Eintracht Frankfurt trifft am Freitagabend (ab 20 Uhr) beim Uhrencup auf den FC Luzern. Fans können die Partie im Free-TV (Sport1) und bei uns im Live-Ticker mitverfolgen.

Update, 17.36 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter zeigt Verständnis nach der Pleite gegen die Young Boys Bern, möchte jedoch von seiner Mannschaft gegen den FC Luzern eine Reaktion auf das schwache letzte Testspiel sehen.

„Ich möchte eine Reaktion auf das Spiel am Mittwoch sehen.“ Cheftrainer Adi Hütter blickt auf die heutige Partie im @Uhrencup gegen @FCL_1901 #GudeSchweiz #FCLSGE pic.twitter.com/V8OGgZhZic — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 12. Juli 2019

Update 12. Juli 2019, 10:30 Uhr: Eintracht-Fans können das Spiel der SGE gegen den FC Luzern live im Eintracht-TV oder auf Sport 1 sehen. Außerdem können Sie die Partie wie auch das Spiel gegen Young Boys Bern bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Erstmeldung vom 11. Juli: Den ersten Auftritt von Eintracht Frankfurt beim Uhrencup im schweizerischen Biel hatte sich Trainer Adi Hütter ganz anders vorgestellt. Gegen seinen alten Klub Young Boys Bern wollte der 49-Jährige auf keinen Fall verlieren, musste dann aber eine 1:5-Packung mit ansehen. Hütter sprach hinterher von einer „unangenehmen“ Niederlage, die auch in der Höhe verdient sei.

Erstes SGE-Pflichtspiel am 25. Juli

Das Spiel hat jedenfalls schon mal deutlich gemacht, dass noch jede Menge Arbeit vor der Eintracht liegt, die ja erst seit einer Woche im Training ist. Doch die Zeit drängt. Bereits am 25. Juli steht das erste Pflichtspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallinn oder Radnicki Nis auf dem Programm. Vor allem Nis könnte sich dort als äußerst unbequemer Gegner entpuppen.

Eintracht Frankfurt trifft am Freitag auf den FC Luzern - Anpfiff um 20 Uhr

Jetzt ist also Wiedergutmachung angesagt. Am Freitagabend (20.00 Uhr) trifft die SGE auf den FC Luzern, der sich am Dienstag Crystal Palace im Elfmeterschießen geschlagen geben musste.

Dejan Joveljic deutet Potenzial an

Vielleicht wird ja diesmal Dejan Joveljic von Beginn an spielen. Der Neuzugang der Eintracht sorgte mit seinem Treffer gegen Young Boys Bern immerhin für den einzigen Höhepunkt aus Sicht der SGE. Auch sonst deutete der 19-Jährige schon mal an, wozu er fähig ist. Vielleicht folgt ja gegen den FC Luzern sein zweiter Treffer beim Uhrencup.

