Geht Sebastien Haller zum BVB? Irres Gerücht über Tauschgeschäft

Verlässt Sebastien Haller Eintracht Frankfurt und wechselt zu Borussia Dortmund? Es gibt ein irres Transfergerücht über ein Tauschgeschäft mit dem BVB.

Update, 29. Mai, 15.52 Uhr: Was für ein irres Transfergerücht um Sebastien Haller von Eintracht Frankfurt: Steht der Stürmer wirklich vor dem Wechsel zu Borussia Dortmund? Das behauptet zumindest das Portal Sportwetten24 und beruft sich dabei auf Insiderkreise: "Wie aus dem direkten Umfeld von Borussia Dortmund zu hören ist, arbeitet der BVB mit Hochdruck an einer Verpflichtung des Franzosen."

Demnach sollen die Dortmunder von Haller begeistert sein und seine Fähigkeiten sich perfekt mit denen von Paco Alcacer ergänzen. Weiterhin spekuliert das Portal über ein Tauschgeschäft. So sollen Stürmer Alexander Isak und Sebastian Rode im Tausch für Sebastien Haller dessen Ablösesumme drücken. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 40 Millionen Euro. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Eintracht auf so ein Tauschgeschäft einlässt und an den Gerüchten etwas dran ist.

Verlässt Sebastien Haller die SGE? Londoner Club ist heiß auf den Stürmer

Update, 24. Mai, 11.05 Uhr: Wird Sebastien Hallers Liebe zur Premiere League Eintracht Frankfurt zum Verhängnis? Der Stürmer vermeidet ein klares Bekenntnis zur SGE, jetzt klopft der erste Club aus London an. West Ham United ist auf der Suche nach einem neuen Neuner, und hat laut dem Online-Portal Football.London mit Sebastien Haller den passenden Kandidaten gefunden.

Wechselt Haller jetzt doch in die Premiere League? Laut transfermarkt.de ist der 24-Jährige 40 Millionen Euro wert, könnte aber erheblich mehr in die Kasse der SGE spülen. Fredi Bobic schloss jüngst einen Abgang des Stürmer nicht aus.

Sebastien Haller vor dem Absprung? Fredi Bobic macht überraschende Aussage

Update, 23. Mai, 13.39 Uhr: Sebastien Hallers Zukunft bei Eintracht Frankfurt steht auf der Kippe. Verlässt der Stürmer im Sommer die SGE? Ein klares Bekenntnis von ihm selbst gibt es nicht. Auch Sportvorstand Fredi Bobic macht mit einer überraschenden Aussage von sich reden. In der "Bild" sagte er über das Trio Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic: "Also aus finanziellen Gründen müssen wir nicht mal einen verkaufen. Aber aus Vernunftsgründen kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir alle drei verlieren."

Erstmeldung, 19. Mai, 15.12 Uhr: Frankfurt – Eintracht Frankfurt rettet sich dank Schützenhilfe vom FSV Mainz 05 nach einer furiosen Saison gerade noch so nach Europa. Schon bald steht die „Ochsentour“ in der Europa League Qualifikation an. Findet diese am Ende ohne Sebastien Haller statt? Neben Luka Jovic droht nun der nächste Abgang eines SGE-Stars.

Auch interessant: Will die SGE Martin Hinteregger überhaupt halten? Bobic mit verblüffender Antwort

Denn: Sebastien Haller ist heiß auf die Champions League. Nach der deutlichen 1:5-Klatsche im Saisonfinale gegen den FC Bayern München war der französische Stürmer sichtlich enttäuscht – und ließ ein klares Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt vermissen.

Bleibt Sebastien Haller bei der SGE? „Ich verspreche nichts“

„Ich verspreche nichts. Es kann alles passieren. Momentan spiele ich für die Eintracht, aber ich weiß noch nicht, was in Zukunft passiert“, erklärte er dem Online-Portal fußball.news. Aus seinem Wunsch, möglichst zeitnahe auch Champions League spielen zu wollen, macht er keinen Hehl. „Wir hatten es alles in der eigenen Hand. Es lag an uns, dieses Ziel zu erreichen.“

Auch interessant: Hat Eintracht Frankfurt noch Chancen bei Kevin Trapp? Berater mit brisanter Aktion

Wechsel von Sebastien Haller würde Eintracht Frankfurt hart treffen

Ein Abgang von Haller würde Eintracht Frankfurt hart treffen. Denn der 24-Jährige ist der wichtigste Stürmer im System Hütter. Von allen drei Büffeln ist er der kompletteste Stürmer, sein Fehlen macht sich stärker bemerkbar als bei Jovic oder Ante Rebic. Eintracht Frankfurt kostete auch die Verletzung des Stürmers (Bauchmusekeln) die Champions League.

Noch gibt es wenig Gerücht um Haller, doch er scheint einem Wechsel im Sommer nicht abgeneigt zu sein. Wenn ein Champions-League-Verein mit dem passenden Angebot bei Eintracht Frankfurt anklopft, wird es schwer für Sportvorstand Fredi Bobic sein, den Stürmer zu halten.

Von Christian Weihrauch

Lesen Sie auch:

Daten-Skandal: Spionierte SGE-Trainer RB Leipzig aus? Schlinge zieht sich zu: Neue Details im Spionage-Skandal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig: Die Anzeichen verdichten sich, dass ein Trainer sich illegal Daten besorgt hat.

Jetro Willems gefrustet: Verteidiger heizt Wechselgerüchte an

Jetro Willems ist bei Eintracht Frankfurt stark gefrustet – und heizt die Wechselgerüchte um seine Person selbst an. Steht der Linksverteidiger vor dem Absprung?

Irre Wende im Jovic-Poker! Bobic erzählt pikantes Detail

Irre Wende im Transferpoker um Eintracht Frankfurts Luka Jovic. Was Fredi Bobic verrät, dürfte viele Fans überraschen.

Transfer-Ticker: Schneller Wechsel? Hinteregger erhöht Druck auf FC Augsburg - ein Detail stört ihn massiv

Alle Transfers von Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger erhöht den Druck auf den FC Augsburg. Er will zur SGE wechseln - ein Detail stört ihn dabei aber massiv.