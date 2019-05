Steht Kevin Trapps Abschied schon fest? Keeper postet verdächtige Instagram-Story

Steht Kevin Trapps Abschied von Eintracht Frankfurt schon fest? Der Keeper postet eine verdächtige Instagram-Story.

Update, 31. Mai: Die Anzeichen verdichten sich, dass Eintracht Frankfurt Torhüter Kevin Trapp nicht halten kann. Zwar laufen die Verhandlungen zwischen der SGE und Trapps Arbeitgeber Paris St. Germain, doch die Tendenz geht gerade in Richtung PSG. Nachdem Trapp schon seine Wohnung in Frankfurt gekündigt und sein Berater den Keeper in halb Europa angeboten hat, spricht nun ein neues Indiz für einen Abschied von Kevin Trapp bei der SGE.

Trapp macht mit einer verdächtigen Instagram-Story auf sich aufmerksam, berichtet tag24.de. Der Keeper befindet sich nach der China-Reise im Urlaub und macht diesen wohl in Paris. Trapp postete nämlich einen künstlerisch verzierten Cappuccino in seiner Instagram-Story, doch die Ortsmarke macht stutzig. Dort steht nämlich in dicken, bunten Lettern "Paris, France" geschrieben. Bereitet sich der Torhüter schon auf seine Rückkehr zu Thomas Tuchel und PSG vor? Vieles spricht dafür.

Hat Eintracht Frankfurt noch Chancen bei Kevin Trapp? Berater mit brisanter Aktion

Erstmeldung, 21. Mai: Frankfurt – Hat Eintracht Frankfurt noch Chancen bei Kevin Trapp? Die Zukunft des Torhüter ist derzeit noch offen, auch wenn er seine Wohnung in Frankfurt schon gekündigt hat. Denn: Der deutsche Nationalspieler fühlt sich bei der SGE wohl und würde gern bleiben.

„Ich habe auch immer gesagt, dass es wichtig ist, eine Entwicklung zu sehen - und die ist vorhanden", sagte er im Interview mit dem Kicker. "Es gibt nur positive Argumente. Also ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht“, erklärte er "Hit Radio FFH“. Außerdem passt es auch privat: Seine Verlobte, das Topmodel Izabel Goulart, könnte direkt aus aller Welt einfliegen.

Kevin Trapp vermeidet klares Bekenntnis zur SGE

Auch Trainer Adi Hütter, Fredi Bobic und Bruno Hübner hatten bereits mehrmals betont, Trapp gern halten zu wollen. Trapps Verbleib ist vor allem an sportliche Ziele geknüpft. Sprich: Ist die Eintracht in der kommenden Saison international vertreten, spielt das den Hessen im Poker um Trapp sehr in die Karten. Wenn die SGE die Ochsentour durch Europa erfolgreich hinter sich hat, hat sie ein Argument mehr, um Trapp zum Bleiben zu bewegen.

Ein klares Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt vermeidet Kevin Trapp allerdings. Das hat auch einen Grund: Trapp hat seine Zukunft nicht selbst in der Hand. Derzeit steht er noch bis 2020 bei Paris St. Germain unter Vertrag, über seine Rolle dort gibt es viele Spekulationen. Gerüchten zufolge soll der 28-Jährige dort die Nachfolge von Gianluigi Buffon antreten, mit dem PSG nicht mehr plant. Sollte das der Fall sein, geht die SGE leer aus.

Eintracht Frankfurt: Berater von Kevin Trapp mit brisanter Aktion

Wenn Paris allerdings nicht langfristig mit Trapp plant, steigen die Chancen der SGE. Denn dann würden die Franzosen ihn wahrscheinlich in diesem Jahr abgeben, um noch einem einen Transfererlös zu erzielen. Derzeit ist der Keeper laut Transfermarkt.de rund 10 Millionen Euro wert.

Kevin Trapps Berater macht derweil mit einer brisanten Aktion von sich reden. Pinhas Zahavi soll gegenwärtig munter Klinken putzen, laut Informationen der "Bild" bietet er seinen Schützling in ganz Europa an.

Eintracht Frankfurt: Wie geht es mit Sebastien Haller und Luka Jovic weiter?

Wie das Blatt außerdem erfuhr, kam es zwischen der SGE und PSG bereits zu einem ersten Gespräch über die Zukunft des Schlussmanns, ohne Ergebnis.

Kevin Trapp ist nicht der einzige Akteur, dessen Zukunft bei Eintracht Frankfurt ungewiss ist. Sebastien Haller vermeidet ein klares Bekenntnis zur SGE, während es im Transferpoker um Luka Jovic eine irre Wende gibt. Vor dem Absprung steht ebenfalls Linksverteidiger Jetro Willems. Er heizt die Wechselgerüchte um seine Person selbst an. Bei Ante Rebic hängt sein Verbleib bei Eintracht Frankfurt an heiklem Detail. Martin Hinteregger würde gern bei Eintracht Frankfurt bleiben. Doch die Verhandlungen mit dem FC Augsburg gestalten sich als schwierig.

Von Christian Weihrauch

