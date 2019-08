Letzte Woche für Ante Rebic? Wechseltheater auf der Zielgraden

Noch eine Woche, dann schließt das sommerliche Transferfenster. Endlich werden sie bei der Frankfurter Eintracht sagen. Denn gerade das Wechseltheater um Ante Rebic, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, wird zunehmend zu einer Belastung für Klub und Mannschaft.

Frankfurt - Und noch immer gibt es keine klare Tendenz, wohin die Reise des kroatischen Nationalspielers gehen wird. Weg zu einem Spitzenklub im Ausland? Oder doch in Frankfurt bleiben, wo er spätestens seit seinen beiden Treffern im Pokalfinale 2018 Kultstatus genießt und große Wertschätzung erfährt.

Es geht wie immer im Profifußball um viel Geld. In diesem speziellen Fall gibt es aber auch einen sportlichen Aspekt, spielen die Frankfurter doch am Donnerstag im Play-Off-Rückspiel zur Europa-League um sportliches Renommee und das Erreichen des selbst gesteckten Ziels. Und dafür brauchen sie den Stürmer.

Rebic würde Eintracht Frankfurt gern verlassen

Der aktuelle Stand der Dinge: Rebic selbst würde den Klub gerne verlassen. Das haben er und sein Berater Fali Ramadani Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner und Trainer Adi Hütter in persönlichen Gesprächen in der letzten Woche auch so gesagt. Der Wechselwunsch ist also hinterlegt, ein werthaltiges Angebot eines anderen Klubs aber nicht.

Die Eintracht würde sich nicht querstellen, wenn sich denn ein Verein findet, der eine angemessene Ablöse bietet. Aber was ist angemessen für einen 25 Jahre alten Stürmer, der für die ganz großen Klubs nicht wirklich interessant scheint, dessen Launenhaftigkeit im internationalen Fußball nicht unbekannt ist und der in der letzten Saison nicht überragend gespielt hat?

SGE senkt Ablöseforderung für Ante Rebic

40 Millionen Euro waren lange Zeit als Minimum im Gespräch, doch so viel wird die Eintracht keinesfalls erlösen können. Das gibt der Markt nicht her, es gibt schlicht keinen Klub, der für Rebic aus oben genannten Gründen so viel Geld bezahlt. Die Eintracht steht mit dem Rebic-„Theater“ vor einer doppelten Schwierigkeit. Zum einen kann sie den Stürmer im Grunde nicht für weniger als 30, 35 Millionen Euro verkaufen, denn die Hälfte der Ablöse fließt ja noch an Rebics früheren Arbeitgeber AC Florenz.

Wenn am Ende nur 15 Millionen Euro übrigbleiben, ist das in der heutigen Zeit nicht wirklich viel Geld, um auf dem Markt für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Zumal ja auch die Zeit drängt. Zum anderen wird ja auch noch Fußball gespielt. Und Rebic wird gegen Straßburg mangels Alternativen in der Anfangsformation stehen, wenn er denn will.

Ante Rebic hat noch etwas bei Eintracht Frankfurt gutzumachen

Die Mannschaft und er haben nach dem 0:1 im Hinspiel etwas gutzumachen. Trainer Adi Hütter deutlich: „Ich hoffe, dass Ante am Donnerstag bereit ist.“ Bis dahin wird er also keinesfalls verkauft. Das ist für beide Seiten ein riskantes Spiel. Rebic selbst könnte in der ausverkauften Arena zeigen, dass die Eintracht ihm wirklich (noch) eine „Herzensangelegenheit“ ist, wie Manager Bruno Hübner aus den Gesprächen herausgehört haben will. Das ist die eine Möglichkeit.

Die andere: Rebic hat schlicht keine Lust mehr, schiebt eine Wadenverletzung vor oder, schlimmer, zeigt eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel. Damit würde er nicht nur seinen Ruf in Frankfurt zerstören, sondern auch die ganze Mannschaft mit runterziehen. Am Montag beim Training der Reservisten war der Kroate nicht auf dem Platz. Laut der Frankfurter Medienabteilung hat er im Kraftraum individuell trainiert.

Von PEPPI SCHMITT

