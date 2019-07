Angelt sich Fortuna Düsseldorf Simon Falette?

Schnappt sich Fortuna Düsseldorf Simon Falette von Eintracht Frankfurt? Die Verhandlungen laufen.

Frankfurt – Simon Falette hat bei Eintracht Frankfurt nur wenig Perspektive. Schon in der vergangenen Saison gab es immer wieder Gerüchte, dass der Verteidiger den Verein verlassen soll und will. Jetzt erhärtet sich dieser Verdacht.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung steht der Nationalspieler Guineas vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Der Klub von Ex-Eintracht-Trainer Friedhelm Funkel will sich in der Defensive noch verstärken und bis zum Trainingslager in Österreich Ende nächster Woche den kompletten Kader zusammen haben.

Eintracht Frankfurt: Falette soll verliehen werden

Ein Transfer könnte also schnell über die Bühne gehen. Fortuna-Manager Lutz Pfannenstiel (46) verhandelt derzeit mit Falette (27). Die Gespräche sollen laut „Bild“ schon sehr weit sein. Demnach soll der Verteidiger für ein Jahr ausgeliehen werden.

Falettes Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2021. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei vier Millionen Euro.

Von Christian Weihrauch

