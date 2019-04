Eintracht bangt um Haller und Gacinovic

Momentan läuft es super bei der Eintracht. Einzig die Verletzungen von Mijakt Gacinovic und Sébastien Haller bereiten dem Bundesligisten Sorgen. Hat Coach Adi Hütter einen Plan?

Frankfurt - Es könnte nicht besser laufen bei der Frankfurter Eintracht, sportlich nicht und auch finanziell nicht. Darüber ist in den letzten Tagen und Wochen ausgiebig berichtet worden. Doch auch im Paradies gibt es immer mal ein paar Sorgen. Bei der Eintracht betrifft dies die Stammspieler Mijat Gacinovic und Sébastien Haller. Mittelfeldspieler Gacinovic hat sich beim Länderspiel mit Serbien in Portugal vor zehn Tagen eine Fersenverletzung zugezogen und konnte schon gegen Stuttgart am letzten Sonntag nicht auflaufen. Und Mittelstürmer Haller hat sich gegen die Schwaben, sichtlich beeinträchtigt von Schmerzen in der Bauchmuskulatur, eher schlecht als recht über den Platz geschleppt, bis er kurz vor dem Schlusspfiff ausgewechselt werden musste.

Am Montag war bei der Eintracht „Auslaufen“ angesagt. Einen Tag war frei. Beim ersten Geheimtraining der Woche am Mittwoch haben beide gefehlt. Die Eintracht bangt also vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag beim FC Schalke 04 um Gacinovic und Haller. Nun ist das nach den jüngsten Entwicklungen kein Grund zur besonderen Besorgnis, denn die Frankfurter haben sich péu a péu einen ausgeglichenen Kader aufgebaut, der den einen oder anderen Ausfall bislang ziemlich gut verschmerzen konnte.

Ausfälle kommen der Eintracht ungelegen

Anstelle von Gacinovic hatte zuletzt Ante Rebic etwas zurückgezogen im vorderen Mittelfeld gespielt, keine wirklich schlechtere Wahl. Für Haller könnte jetzt der Portugiese Goncalo Paciencia einspringen, der seine Gefährlichkeit auch schon unter Beweis gestellt hat. Beides Varianten, die wahrscheinlich zu keiner Beeinträchtigung der mannschaftlichen Leistung führen werden. Und doch kommen Spielerausfälle nie gelegen und zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht.

Denn die Eintracht muss innerhalb von siebzehn Tagen gleich fünf schwere Spiele in Liga und Europacup bestreiten. Da wird jeder Mann gebraucht. Seit die Frankfurter dazu übergegangen sind, über Verletzungen in der Öffentlichkeit eher zu schweigen oder zumindest sehr defensiv zu informieren und keine genaueren Diagnosen zu veröffentlichen, ist es auch schwierig Ausfallzeiten einzuschätzen. Das eröffnet freilich Spekulationen Tür und Tor.

Bei Gacinovic zum Beispiel schien die Fersenprellung, die er sich bei einem Zweikampf mit Weltstar Cristiano Ronaldo zugezogen hatte, gar nicht so schlimm. Trainer Adi Hütter hatte sich zwei Tage danach jedenfalls noch optimistisch geäußert. „Ich gehe nicht davon aus, dass er ausfallen wird“, hatte er gesagt. Doch am Spieltag, letzten Sonntag, war Gacinovic nicht einsatzbereit. Und trainiert hat er seitdem auch noch nicht mit der Mannschaft.

Frankfurt zittert

Bei Haller hieß es nach seiner Auswechselung, dass er sich schon länger mit Beschwerden in der Bauchmuskulatur plagt. Das war neu, denn gespielt hatte der Franzose in den letzten Wochen immer. Ist die Verletzung also schlimmer geworden? Seriöse Einschätzungen dazu gibt es nicht. In jedem Fall zittern die Frankfurter nun um den Einsatz der beiden Spieler. Aussagen über Ausfalldauer von Profis sind bei der Eintracht wie bei vielen anderen Klubs nicht mehr viel wert, seit sie nicht mehr direkt von der medizinischen Abteilung kommen.

Das jüngste Beispiel war David Abraham, der wochenlang gefehlt hat. „Wadenprobleme“ war das einzige, was nach außen gedrungen ist, angeblich nicht so schlimm. Abraham hat sein letztes Bundesligaspiel am 26. Januar in Bremen bestritten, gegen Stuttgart hat er am letzten Spieltag immerhin zum ersten Mal wieder im Aufgebot gestanden. Dass die Erfolgsserie auch ohne den als vor Monaten noch als unverzichtbar angesehenen Kapitän fortgesetzt werden konnte, macht einmal mehr deutlich, wie stark die Eintracht inzwischen besetzt ist. Und so wird der Trainer auch bei Gacinovic und Haller sicher kein Risiko eingehen. Lieber ein paar Tage länger Pause als eine schwerere Verletzung riskieren ist da sicher das Motto.

Von Peppi Schmitt

