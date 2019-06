Jetro Willems heizt Wechselgerüchte an: Linksverteidiger will weg

Jetro Willems von Eintracht Frankfurt heizt die Wechselgerüchte um seine Person weiter an. Der Linksverteidiger steht vor dem Absprung.

Update, 4. Juni: Jetro Willems von Eintracht Frankfurt heizt erneut die Wechselgerüchte um seine Person an. Bei einem von ihm organisierten Street-Soccer-Turnier in seiner Geburtsstadt Rotterdam bekräftigte er erneut seinen Wechselwunsch. "Ich habe nicht viel gespielt", erklärte der 25-Jährige dem Sender "RTV Rijnmond". Meist wurde der Linksverteidiger im nicht gerade von ihm geliebten Mittelfeld eingesetzt.

Am Vertrauen von Eintracht Frankfurt in seine Person zweifelt er nicht, immerhin habe er auch in einigen "großen Spielen" in der Saison gespielt. Dennoch sieht er seine Zukunft bei der SGE. "Ich werde wahrscheinlich zu einem anderen Klub gehen", sagte Willems. Wohin es geht, ist derzeit noch unklar. Doch eins steht fest: Zurück in die Niederlande möchte er nicht.

Verlässt Jetro Willems Eintracht Frankfurt?

Erstmeldung, 21. Mai: Frankfurt – Der Durchbruch bleibt Jetro Willems bei Eintracht Frankfurt bislang verwehrt. Der Linksverteidiger kam mit viel Vorschusslorbeeren von der PSV Eindhoven, konnte sich bei der SGE aber nie durchsetzen. Derzeit hat Filip Kostic auf seiner Position die Nase vorn.

Der Frust bei Jetro Willems ist enorm, aus seiner Unzufriedenheit macht der Verteidiger keinen Hehl. „Ich habe es schon mehrfach gesagt, wenn ich meine Ziele erreichen will, dann ist das im Mittelfeld nicht einfach. Ich bin kein Mittelfeldspieler“, erklärt der 25-Jährige in der Talkshow „VTBL“.

Missverständnis zwischen Jetro Willems und SGE bald vorbei?

Hat das Missverständnis zwischen Jetro Willems bald ein Ende? Alle Zeichen stehen derzeit auf Trennung. Bereits im Winter wollte der Linksverteidiger die SGE verlassen, doch diese legte ein Veto ein.

Jetzt soll es im Sommer soweit sein. Für Willems liegen sogar schon Angebote vor, wie der Verteidiger selbst bestätigte. Demnach strecken der AS Rom und Newcastle United seine Fühler nach dem Niederländer aus. Dieser hat noch bis 2021 Vertrag bei Eintracht Frankfurt, bei einem passenden Angebot sollen die Hessen allerdings gesprächsbereit sein. Derzeit ist Willems laut transfermarkt.de 6,5 Millionen Euro wert.

