Eintracht-Keeper Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart werden vorerst nicht heiraten. Der Grund dafür ist ganz einfach.

Frankfurt - Nach der WM 2018, die für die Deutsche Nationalmannschaft gehörig in die Hose ging, erlebte Torhüter Kevin Trapp doch noch ein Sommer-Highlight: Er machte seiner Freundin Izabel Goulart einen Heiratsantrag und sie sagte "Ja". Der Keeper und das brasilianische Model verkündeten ihre Verlobung anaschließend stolz über Social Media. Auf Instagram schreibt Kevin Trapp zu einem Video der beiden folgenden Satz: "Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen. Izabel Goulart, meine zukünftige Frau."

Kevin Trapp: Zeit für eine Hochzeit fehlt

Eine Eheschließung wird es aber vorerst nicht geben, aus einem einfachen Grund: Die Zeit fehlt. "Das Problem ist, dass wir beide berufstätig und extrem viel unterwegs sind", so Kevin Trapp in einem Interview mit "Bild". Seine Frau und er hätten schon darüber geredet, wann die Hochzeit stattfinden soll, aber eine langfristige Planung sei dafür notwendig. "Das ist ja keine Angelegenheit, die in drei Tagen erledigt ist", sagte Kevin Trapp. Scheint so, als müssten die Fans noch ein wenig auf die Traumhochzeit des Eintracht-Keepers mit seinem Model warten. Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht aufgehoben.

Kevin Trapp und Izabel Goulart seit 2015 ein Paar

Kevin Trapp und Izabel Goulart sind seit 2015 ein Paar. Die Liebe öffentlich machten die beiden aber erst zwei Jahre später. Bei den Filmfestspielen im französischen Cannes stellte sich das Paar erstmals gemeinsam der Presse und bestätigte die Beziehung.

Das Paar hat sich in der französischen Hauptstadt Paris kennengelernt. Trapp stand zu der Zeit für den Spitzenclub Paris Saint Germain unter Vertrag und das Model arbeitet in der Metropole für "Victoria's Secret".

Das Model wuchs im Landesinneren von Brasilien auf, gemeinsam mit sechs Geschwistern. Bei einem Einkaufsbummel mit ihrer Mutter wurde sie auf der Straße sie von einem Stylisten entdeckt und zog nach Sao Paulo, um mit dem Modeln anzufangen. Goulart zog es schließlich nach Paris, wo sie ihren Kevin kennen und lieben lernte.

