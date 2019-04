Live-Ticker: Wie schlägt sich die Eintracht heute bei Benfica Lissabon?

Wie schlägt sich die Eintracht in Lissabon?

Die SGE will in der Europa League eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erreichen. Wir berichten live vom Match der Eintracht bei Benfica.

Lissabon/Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht zeigt sich aktuell in bestechender Form. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel datiert aus dem Dezember vergangenen Jahres. Seit dem 0:3 gegen den FC Bayern München hat die Diva in 15 Spielen sechsmal unentschieden gespielt - und die restlichen Spiele allesamt gewonnen.

Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Hohe Hürde Benfica Lissabon

Das Team von Adi Hütter will nun auch die nächste Hürde in der Europa League aus dem Weg räumen. Gegner im Viertelfinale ist der portugiesische Top-Klub Benfica Lissabon. Ob sich die SGE eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt schafft, können Sie im Live-Ticker von fr.de* zum Spiel Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt mitverfolgen.

