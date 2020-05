Live-Ticker: Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg - SGE muss dringend punkten

Es geht Schlag auf Schlag. Bereits am Dienstag muss Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg ran. Die Partie im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg -:- (-:-), Dienstag, 26.05.2020, Anstoß 20.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Ilsanker, Hasebe, Hinteregger - Toure, Rode, Torro, Kostic - Kamada - Dost, Silva Aufstellung SC Freiburg Schwolow - Schmid, Gulde, Koch, Günter - Höfler, Abrashi - Sallai, Grifo - Höler - Walschmidt Tore - Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart)

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ 19. Minute: Walschmidt sieht nach einer Schwalbe Gelb. Das war auch wirklich ein eher stümperhafter Versuch einen Freistoß rauszuholen.

+++ 16. Minute: FAST. Nach einer kurzen Ecke von Rode auf Kostic legt der Serbe auf Rode zurück, der die Kugel in den Strafraum bringt. Er findet den Kopf von Dost, Schwolow hat den Ball aber. Der Niederländer hätte aber eh im Abseits gestanden.

+++ 16. Minute: Erste Ecke für Frankfurt. Ecke? Da war doch was...

+++ 14. Minute: Sallai zieht aus 20 Metern zentraler Position ab. Doch auch der geht weit vorbei.

+++ 13. Minute: Und es geht gleich weiter. Kamada leitet im Mittelfeld den Ball an Toure weiter, der kann unbedrängt mit der Kugel an den Rand des Sechzehner laufen, wo er auf Kostic ablegt. Doch der Serbe verzieht komplett, der Ball fliegt weit über das Tor von Schwolow hinaus.

+++ 12. Minute: Bisher ist das Spiel sehr ausgeglichen, beide Mannschaften suchen nach Lücken und stehen hinten kompakt.

+++ 10. Minute: Hier ist in den ersten zehn Minuten mehr los als in den vergangenen beiden Spielen. Gut, gegen Gladbach stand es zu diesem Zeitpunkt auch schon 0:2, aber trotzdem. Die Eintracht macht bisher einen richtig guten Eindruck heute. Das könnte was geben!

+++ 7. Minute: Und gleich wieder die SGE: Frankfurt kommt vielversprechend über Silva in die Nähe des Freiburger Kastens. Doch statt den Abschluss aus 16 Metern zu suchen, legt der Portugiese noch einmal quer zu Kostic. Dessen Schuss wird von Abrashi geblockt.

+++ 7. Minute: Auch die Eintracht startet mit viel Tempo in diese Partie, ein Steilpass von Kamada landet aber beim Gegner. Im Moment ist da noch kein Durchkommen. Aber die SGE fighted und das ist gut.

+++ 6. Minute: Wenn keine Fans ihre Mannschaft anpeitschen hört man die Flugzeuge im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt schon mehr als deutlich. #Geisterspiele

+++ 4. Minute: Die Freiburger beginnen sehr offensivstark, die Eintracht muss sich noch in das System einfinden. Es sah vor dem Spiel eher nach einer Dreierkette aus, jetzt sieht es aber wieder nach einer Viererkette aus. Offenbar passt die Eintracht ihr System an den Gegner an. Wenn das gut geht, wäre das natürlich eine gute Sache.

+++ 2. Minute: Die Gäste aus dem Breisgau machen gleich ganz schön Dampf. Der ehemalige Frankfurter Walschmidt versucht es mit einem Schuss vom rechten Rand des Sechzehners, Trapp hat ihn aber sicher.

+++ 1. Minute: Die Gäste stürmen gleich mal Richtung Eintracht-Tor. Kein Tor in den ersten Sekunden der Partie wäre schon schön.

+++ 1. Minute: Freiburg stößt an, es geht los.

+++ 20.30 Uhr: Es geht los mit einer Gedenkminute für die Opfer der Corona-Pandemie.

*********************************************

+++ 20.21 Uhr: Das Spiel in Dortmund ist abgepfiffen. Der deutsche Rekordmeister gewinnt die Partie gegen den BVB mit 1:0. Das dürfte die Vorentscheidung zur Meisterschaft sein.

+++ 20.15 Uhr: Leute gleich ist Anstoß. In Kürze würden mehr als 46.000 Fans ihre Schals gen Nachthimmel heben und aus voller Überzeugung „Im Herzen von Europa...“ schmettern. Heute bleibt uns leider nur das Schmettern mit der Familie im Wohnzimmer. Den richtigen Sound dazu gibt es hier:

+++ 20.10 Uhr: Noch 20 Minuten dann geht‘s los. Wir sind schon ganz hibbelisch.

+++ 20.05 Uhr: Das Spiel der Eintracht gegen die Gäste aus dem Breisgau mag noch nicht vorentscheidend sein, aber das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München könnte das schon sein, was die Meisterschaft angeht. Nach 80 Minuten steht es dort weiterhin 1:0 für den FCB.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg Live: Die Aufstellungen sind da

+++ 20 Uhr: Ob Eintracht-Trainer Adi Hütter Timothy Chandler heute auf die Bank gesetzt hat, weil er sich ein paar Statistiken angesehen hat? Denn Chandler gewann keins seiner zehn Bundesliga-Spiele gegen den SC Freiburg (4 Remis, 6 Niederlagen). Und heute soll ja dringend ein Sieg her!

+++ 19.56 Uhr: Trainerkollege Christian Streich nimmt sich nach der Niederlage gegen Werder Bremen selbst etwas aufs Korn – und verkündet dann noch eine wichtige Weisheit: „Wir haben Frankfurt beobachtet – aber das haben wir Bremen auch. Am Ende müssen wir ein Tor mehr erzielen als sie, das ist das Ziel“, sagt er vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

+++ 19.55 Uhr: Adi Hütter ist sich der Situation zwar bewusst, in der sich die Eintracht derzeit befindet, will den Mut aber nicht verlieren: „Die Partie ist richtungsweisend für uns. Sie als vorentscheidend zu bezeichnen, finde ich aber übertrieben. Dafür ist es noch zu früh“, sagt er vor dem Spiel.

+++ 19.50 Uhr: Auch wenn es weh tut, hier nochmal die Statistik: Eintracht Frankfurt geht mit fünf Niederlagen in Serie in diese Partie gegen den SC Freiburg. 2:5 gegen den FC Bayern, 1:3 gegen Gladbach, 0:4 in Leverkusen, 1:2 gegen Union Berlin, 0:4 in Dortmund.

++++ 19.44 Uhr: SCF-Trainer Christian Streich wechselt im Vergleich zu der Niederlage gegen Werder Bremen auf zwei Positionen. Haberer und Petersen müssen auf die Bank, für sie kommen Abrashi und Walschmidt ins Spiel. Walschmidt war zuletzt angeschlagen, hatte deshalb das Spiel gegen Bremen verpasst. Auch gegen Frankfurt war der Stürmer zunächst fraglich, ist aber offensichtlich fit.

+++ 19.38 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter stellt seine Mannschaft gegenüber der Niederlage in München auf vier Positionen um. Da Costa, Gacinovic, Fernandes und NDicka nehmen auf der Bank Platz, für sie rücken Hasebe, Torro, Kamada und Dost in die Startelf vor. Die größte Überraschung dürfte dabei wohl der Startelf-Einsatz von Torro sein, der in dieser Saison erst ein Mal (gegen Schalke 04) von Beginn an spielte.

+++ 19.29 Uhr: Und so starten die Gäste aus dem Breisgau:

+++ 19.26 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da. So starten die Adler in dieses wichtige Spiel gegen den SC Freiburg:

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg im Live-Ticker

+++ 19.20 Uhr: Kleiner Zwischenstand vom Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Die Gäste aus Bayern führen zur Pause mit 1:0.

Was ist eigentlich dieses #BVBFCB, von dem gerade alle reden? Das wichtigste Spiel steigt heute hier #SGE #SGESCF pic.twitter.com/qqxu5iVvyq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2020

Bei Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg kommen gleich die Aufstellungen raus. Mal sehen, ob Trainer Adi Hütter nach der 5:2-Niederlage gegen den FCB rotiert.

+++ 18.23 Uhr: Der Großteil der direkten Konkurrenten von Eintracht Frankfurt spielt erst am Mittwoch (27.05.2020), einzig der SV Weder Bremen wird heute ab 20.30 Uhr sein Glück gegen Borussia Mönchengladbach versuchen.

+++ 17.41 Uhr: Vor dem wichtigen Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg – die Adler müssen heute dringend punkten – steigt um 18.30 Uhr noch das Knallerspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Das wird sicher auch ein richtig gutes Spiel, das ein Fußball-Fan nicht verpassen sollte. Beide Mannschaften sind derzeit extrem gut drauf. Kommt Dortmund mit einem Sieg wieder an die Bayern ran? Oder fällt heute die Vorentscheidung zur Meisterschaft? Es wartet eine wirklich spannende Partie.

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf den SC Freiburg

+++ 17.01 Uhr: Noch ein Fakt für alle Zahlen-Freunde: Die Eintracht kassierte gegen den SC Freiburg im Schnitt nur 1,19 Gegentore pro Bundesligapartie – weniger als gegen jeden anderen aktuellen Erstligisten.

+++ 16.34 Uhr: Das würden wir definitiv nehmen.

+ Auf dem Twitter-Account von Eintracht Frankfurt kann man schon mal am Glücksrad das Ergebnis für das Spiel vorhersagen. © Screenshot Twitter Eintracht Frankfurt

+++ 15.37 Uhr: Die Fans von Eintracht Frankfurt stimmen sich schon mal auf das Spiel gegen den SC Freiburg im heimischen Waldstadion ein.

Jetzt alle zusammen: EINTRACHT VOM MAIN...

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen!

Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben!

Schiess noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein!

Jeder wird sagen, ohne zu fragen in dieser schönen Stadt am Main. ❤️ @Eintracht #spieltag #heimsieg #sge #forzasge #aufjetzt — Lisa (@lisaaroo) May 26, 2020

+++ 15.07 Uhr: Fun-Fact zum Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Marco Russ ist der einzige Spieler der Adler, der aus dem aktuellen Kader ein Tor gegen die Freiburger gelang. Wäre ja schön, wenn sich da heute noch ein paar Spieler einreihen würden. Hinti ist ja offensichtlich immer für ein Tor gut.

Bundesliga live: Das Schiedsrichter-Gespann für das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg

+++ 13.20 Uhr: „Jetzt kommen harte Wochen auf uns zu. Ab Dienstag gilt's“, sagte Mittelfeldakteur Sebastian Rode nach der Niederlage in München. Nach dem Freiburg-Spiel geht es zum VfL Wolfsburg, dann zum Nachholspiel bei Werder Bremen und danach steht das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 an.

Update vom Dienstag, 26.05.2020, 11.30 Uhr: Der Hamburger Tobias Stieler wird das Spitzenduell der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München leiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag in seinen Ansetzungen zum 28. Spieltag mit. Das Dortmunder Gipfeltreffen vor leeren Rängen wird am (heutigen) Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Der 38 Jahre alte Stieler pfeift die Partie zwischen dem Rekordmeister aus München und dem BVB-Team von Lucien Favre bereits zum vierten Mal.

Auch für die anderen drei Dienstagspiele wurden die Referees benannt: Daniel Schlager (Rastatt) pfeift die Partie Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg; Martin Petersen (Stuttgart) die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg; Unparteiischer beim Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ist der Berliner Manuel Gräfe.

Hier kommt das Schiedsrichtergespann für #SGESCF:

Martin Petersen (Bild)

Mike Pickel

Thomas Stein

Nicolas Winter

Patrick Ittrich#SGE pic.twitter.com/awMMeLVP4A — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2020

Update vom Montag, 25.05.2020, 15.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg. Wir werden die Partie am Dienstag (20.30 Uhr) für Sie im Live-Ticker verfolgen. Zudem verraten wir Ihnen, wo Sie Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg live im TV und im Live-Stream* verfolgen können.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt kommt Abstiegszone gefährlich nahe

Frankfurt - Der Re-Start der Fußball-Bundesliga nach der Corona*-Zwangspause ist bei Eintracht Frankfurt gründlich schief gegangen. Nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach kam es am Samstag (23.05.2020) zur (erwarteten) Niederlage gegen den FC Bayern München. Die Eintracht taumelt dem Abstieg entgegen, gerade einmal vier Punkte Vorsprung hat die SGE noch Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/live auf Sky*) soll nun die Kehrtwende her, Eintracht Frankfurt hofft, gegen die Breisgauer im heimischen Waldstadion endlich mal wieder Punkten zu können. Die letzten fünf Bundesliga-Spiele* gingen nämlich allesamt verloren.

Eintracht Frankfurt taumelt dem Abgrund entgegen – „Ab sofort zählt jeder Punkt“

Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, sah im Spiel gegen den FC Bayern München schon eine Steigerung gegenüber der Partie gegen Borussia Mönchengladbach: „Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Der Sieg ist sicherlich verdient von den Bayern über 90 Minuten gesehen. Trotz allem Kompliment an die Mannschaft, dass sie eine Reaktion nach dem Gladbach-Spiel gezeigt hat und was die Leistung betrifft, hier ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat“, sagte er nach dem Spiel.

Leistung in München gesteigert, Ausbeute ausgeblieben In zwei Tagen wird es Zeit für Zählbares 3⃣ Wie die Vorschau auf #SGESCF zeigt, steht aber auch der @scfreiburg unter Zugzwang #SGEhttps://t.co/EhbX4Uy62o — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 24, 2020

Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic weiß, dass die kommenden Wochen entscheidend sein werden: „Wir müssen uns weiter steigern, auch im Spiel nach vorne. Auf der anderen Seite müssen wir sehr diszipliniert spielen und geschlossen als Mannschaft auftreten. Denn ab sofort zählt jeder Punkt“, sagt er. Am Dienstag erwarte Eintracht Frankfurt ein „sehr, sehr wichtiges Spiel“ in dem die Mannschaft Punkten wolle.

Adi Hütter bangt um Einsatz von David Abraham – Vier Spieler beim SC Freiburg angeschlagen

Verzichten muss Eintracht-Trainer Hütter dabei weiter auf Stürmer Goncalo Paciencia, der an einer Muskelverletzung laboriert. Darüber hinaus ist auch ein Einsatz von Kapitän David Abraham fraglich. Der Abwehrmann fehlte im Spiel gegen den FC Bayern München aufgrund von Rückenproblemen.

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, bangt vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gleich um ein Quartett. Neben Robin Koch (gestauchter Rücken) und Stürmer Luca Waldschmidt (Probleme mit dem Sprunggelenk) sind auch Janik Haberer und Yannik Keitel fraglich.

Von Melanie Gottschalk

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.