Eintracht Frankfurt macht sich auswärts die Saison kaputt

Frankfurt - Bei Borussia Dortmund war nichts zu holen für Eintracht Frankfurt. Mal wieder. Die 0:4-Niederlage war auch in der Höhe verdient und hinterlässt bei Eintracht Frankfurt viele Sorgenfalten. Die SGE hat in der aktuellen Saison zwei Gesichter: So konstant und souverän sie in der heimischen Arena aufspielt, so schwach und mutlos sind die Auftritte in der Fremde.

Eintracht Frankfurt: Schlechte Bilanz auf fremden Plätzen

Nach 22 Spieltagen in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt jeweils elf Partien im eigenen Stadion und auf fremden Plätzen absolviert. Gegensätzlicher können die Ergebnisse dabei nicht sein: Sechs Siege und nur zwei Niederlagen auf heimischen Boden, Platz fünf in der Tabelle. Gegen den FC Bayern München und RB Leipzig gab es überzeugende Siege und auch Borussia Dortmund konnte nicht in Frankfurt gewinnen.

Auswärts dagegen herrscht Tristesse. Acht Niederlagen aus elf Spielen, Platz 16 in der Auswärtstabelle. Das letzte Mal so schwach in der Fremde war die SGE in der Saison 2000/01. Damals stand am Ende der Saison der Abstieg. So weit wird es in der laufenden Spielzeit nicht kommen, die schlechteste Bilanz seit 19 Jahren gibt aber zu denken. Bei Borussia Dortmund zu verlieren, auch in dieser Höhe, ist anderen Teams auch schon passiert. Die Leistung, die Eintracht Frankfurt an diesem Abend aber zeigte, ist indiskutabel.

Eintracht Frankfurt agiert auswärts mutlos und ängstlich

Auffällig ist, dass Eintracht Frankfurt in den Auswärtsspielen mutlos und fast schon ängstlich agiert. Selbst beim Remis gegen den Tabellenletzten Düsseldorf, als Timothy Chandler in der Nachspielzeit den glücklichen Ausgleich erzielte, lief spielerisch nichts zusammen. Niederlagen gab es in Mainz, Augsburg, Freiburg und Paderborn - alles Teams, die schlagbar sind. Zu den Auswärtsspielen in Leverkusen und München geht es erst noch - die Aufgaben werden also eher schwieriger als leichter. Wenn die SGE auswärts nicht endlich die Kurve bekommt, wird es eine Saison im Niemandsland der Fußball-Bundesliga.

Von Sascha Mehr