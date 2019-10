Nach Trapp-Ausfall: Die Augen ruhen jetzt auf Frederik Rönnow 

Nach der Verletzung von Eintracht Frankfurt-Keeper Kevin Trapp bekommt nun Ersatztorwart Frederik Rönnow die Chance, sich zu zeigen.

Frankfurt - Das ist ein Schock für die Frankfurter Eintracht: Ausgerechnet Torwart Kevin Trapp, seit Wochen der große Rückhalt der Mannschaft, fällt mindestens bis Jahresende aus. Der Nationalspieler hat sich beim Auswärtsspiel in Berlin am letzten Freitag einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zugezogen. Trapp (29) wird in Kürze operiert werden und steht dann vor einen längere Reha-Pause, die bis zu fünf Monaten dauern kann. „Nach dem Spiel selbst hatte ich nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist, aber die Untersuchungen haben etwas anderes ergeben“, sagte Trapp in einem Interview mit dem Vereines-TV, „im ersten Moment ist es natürlich für mich persönlich schockierend, um die Operation komme ich leider nicht herum.“

Schockiert reagierte auch Manager Bruno Hübner: „Das ist bitter für ihn und für uns“, sagte Manager Bruno Hübner in einer ersten Stellungnahme." Trapp versucht so sachlich wie möglich mit dem Ausfall umzugehen. „Mir steht natürlich eine Zeit bevor, in der man viel Ruhe benötigt, damit die Sehne wieder anwachsen kann, danach ist alles offen und es kommt darauf an, wie der Heilungsprozess verläuft“, sagte der Nationalspieler. Der genau OP-Termin steht steht noch nicht fest, „aber ich hoffe, so schnell wie möglich.“

Eintracht Frankfurt (SGE): Kevin Trapp lange verletzt

Die Verletzung der „Nr.1“ eröffnet nun Frederik Rönnow die große Chance, sich über einen längeren Zeitraum zu präsentieren. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der dänische Nationalspieler, der fast alle Chancen bei Eintracht Frankfurt durch eigene Verletzungen eingebüßt hat, nun eine neue Chance durch das Pech eines Kollegen erhält. Trapp: „Um die Mannschaft mache ich mir keine Sorgen.“

Trapp hatte sich die schwere Schulterverletzung in der letzten Minute der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg in Berlin zugezogen, als er bei einer Rettungstat in der Luft mit Makoto Hasebe zusammengeprallt und danach aus großer Höhe auf den Boden geknallt war. Hasebe hatte sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird in dieser Woche bei den Begegnungen im Europapokal am Donnerstag in Guimaraes und in der Liga am Sonntag gegen Werder Bremen ebenfalls nicht spielen können. Der 27 Jahre alte Rönnow war im Sommer 2018 ursprünglich als Nachfolger von Lukas Hradecky von Bröndby IF für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro als neue „Nummer eins“ geholt worden. Doch nachdem im ersten Trainingslager Probleme mit einer Knieverletzung aufgetreten waren, hatte der damals neue Trainer Adi Hütter früh das Vertrauen verloren und sich für die Rückholaktion von Kevin Trapp ausgesprochen.

Trapp kam zunächst auf Leihbasis zurück zu Eintracht Frankfurt, Rönnow kam im Laufe der Saison insgesamt nur auf sechs Einsätze, zweimal in der Bundesliga (Siege gegen Freiburg und Düsseldorf), zweimal in der Europa-League (Siege gegen Limassoll und Rom), einmal im DFB-Pokal (Niederlage in Ulm) und einmal im Supercup (Niederlage gegen Bayern). In dieser Saison hat er überhaupt noch kein Spiel absolviert, nachdem er sich während der Vorbereitung eine Schulterverletzung zugezogen hatte. In den ersten vier Qualifikationsspielen zur Europa-League hatte dann Felix Wiedwald im Tor gestanden.

Eintracht Frankfurt (SGE): Rönnow steht nach Trapp-Verletzung im Blickpunkt

Kurios: Wiedwald war danach nicht für die Gruppenphase gemeldet worden, darf nun nach Trapps Verletzung aber nachgemeldet werden. Dritter im Bunde der Keeper ist Jan Zimmermann. Alle drei werden am Mittwoch die Reise zum Europacupspiel nach Portugal antreten. Der erste Auswärtssieg der Saison hat also nun einen besonders bitteren Beigeschmack bekommen, könnte durchaus als Pyrrhus-Sieg eingestuft werden. Denn gerade Trapp und Hasebe sind aus der Mannschaft eigentlich gar nicht wegzudenken. Rönnow bietet sich nun endlich die Chance, zu zeigen, was er wirklich kann.

Für Hasebe wird Martin Hinteregger in der Zentrale der Dreier-Abwehrkette spielen. Immerhin gab es am Dienstag auch gute Nachrichten für Trainer Adi Hütter. Sebastian Rode (Daumenbruch) hat mit einer schützenden Schiene ebenso mittrainiert wie David Abraham, der zuletzt wegen Rückenschmerzen ausgefallen war. Beide werden in Guimaraes mit dabeisein. Von Peppi Schmitt

Eintracht: Rönnow – Touré, Hinteregger, Falette – Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic – Sow – Paciencia, Silva. - Bank: Zimmermann, Abraham, Ndicka, Chandler, Durm, Kamada, Gacinovic, Dost, Joveljic.