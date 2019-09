Der neue SGE-Sturm ist so gut wie die Büffelherde 

Der neue Sturm bei Eintracht Frankfurt ist so gut wie die Büffelherde und lässt sie fast vergessen.

Frankfurt - Da wird sich mancher in der Fußball-Bundesliga die Augen reiben. Der neue Sturm von Eintracht Frankfurt trifft wie der alte, der Verkauf der Stars Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic im Sommer hat bislang keine negativen Folgen. Goncalo Paciencia drei Tore, Bas Dost zwei Tore, André Silva zwei Tore – der neue Angriff der Eintracht hat nach sechs Spieltagen sieben der neun Tore erzielt und damit in erster Linie für jene zehn Punkte gesorgt, die die Hessen an die Peripherie der Spitzengruppe gebracht haben.

Für den ersten Auswärtssieg, das 2:1 bei Union Berlin am Freitagabend, sorgten Dost und Silva. „Es läuft immer besser, aber es ist noch Luft nach oben“, sagte Torjäger Dost über sich selbst. Das klang fast schon wie eine Drohung. Die unterschiedlichen Spielertypen im Sturm der Eintracht bieten dem Trainer viele Möglichkeiten und stellen die Gegner vor viele Herausforderungen.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost erinnert an Alex Meier

Die zwei Tore in Berlin haben exakt die Qualitäten der beiden diesmal von Beginn an eingesetzten Stürmer gezeigt. Dost stand in der 48. Minute goldrichtig, als Union-Torwart Rafael Gienkiwicz den Ball nach einem Schuss von Filip Kostic nicht weit genug abwehren konnte und „staubte ab“. Ein Torjäger halt, der in seiner Spielweise ebenso an Alex Meier erinnert wie in seiner Bescheidenheit.

So richtig auffällig wird er erst beim Torschuss, aber er spielt immer mannschaftsdienlich, zudem ist er gar nicht so ungeschickt mit dem Ball am Fuß. „Bei meinem Tor habe ich spekuliert“, sagte der 31 Jahre alte Holländer, „das ist mein Job und von so etwas lebt man als Stürmer.“ Solche Sätze hatte einst auch voller Überzeugung der in Frankfurt noch immer als „Fußball-Gott“ verehrte Meier gesagt.

SGE: Dost hinterlässt einen austrainierten Eindruck

Dost, dem nach den ersten Einsätzen noch konditionelle Defizite nachgesagt worden waren, hinterließ diesmal einen durchaus austrainierten Eindruck. Er führt das einerseits auf die letzten intensiven Trainingswochen zurück. „Ich war fitter als zuletzt“, sagte er.

„Bas hat sehr viel für die Mannschaft gearbeitet“, lobte Trainer Adi Hütter. Besonders wichtig, so Dost, sei freilich das gewachsene Verständnis mit seinem Partner. Das war diesmal der Portugiese Silva. Der vergab zwar in der ersten Halbzeit eine kapitale Chance, als er zu lange zögerte, erzielte dann aber das letztlich entscheidende Tor mit einem schönen Kopfball.

Hütter freut sich über die Harmonie der Doppelspitze von Eintracht Frankfurt

„Er hat nach der vergebenen Chance nicht aufgehört zu kämpfen und hat sich belohnt“, lobte der Trainer, der sich auch über die Harmonie der Doppelspitze freuen konnte. „Ich lerne meine Kollegen immer besser kennen, André und ich haben heute ja zum ersten Mal zusammengespielt“, merkte Dost an. Dafür sah das schon ziemlich gut aus im Sturm der Eintracht.

Hier Dost, der bei einer Größe von 1,96 Meter ausgesprochen kopfballstark ist, aber zudem auch ein paar kluge Pässe auf die Außen spielte, da Silva, der Bälle dank seiner Technik „festmachen“ kann und ziemlich schnell auf den Beinen ist. Und dahinter oder daneben Paciencia, der trickreich und ebenfalls kopfballstark daherkommt, das sind Pfunde mit denen der Frankfurter Trainer wuchern kann.

Von PEPPI SCHMITT