Personalsorgen bei Eintracht Frankfurt: Diese Spieler fallen aus

Nach dem Freiburg-Spiel hat sich die Ausfallliste bei der Eintracht vergrößert. Hoffnung gibt es, dass ein verletzter Spieler zurückkommt.

Frankfurt - Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Die Nationalspieler sind mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs und in der Liga finden am kommenden Wochenende keine Partien statt. Für Eintracht Frankfurt geht es am Samstag, den 23.11., gegen den VfL Wolfsburg weiter. Bei diesem Heimspiel muss Adi Hütter aber auf ein paar Akteure verzichten.

Definitiv fehlen wird David Abraham, der für seine Aktion gegen Freiburg-Trainer Christian Streich in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Wie lange der Innenverteidiger gesperrt wird, ist noch unklar. Der Kontrollausschuss des DFB wird einen Strafantrag an da Sportgericht stellen. Bis zur Entscheidung über das Strafmaß ist Abraham automatisch nicht spielberechtigt.

Eintracht Frankfurt: Fernandes ein Spiel gesperrt

Ebenfalls gesperrt fehlen wird Mittelfeldspieler Gelson Fernandes gegen Wolfsburg, der beim Spiel in Freiburg kurz vor Ende der ersten Hälfte die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Dr. Felix Brych sah. Der Schweizer wird allerdings nur das Match gegen die Niedersachsen verpassen - beim Auswärtsspiel in Mainz ist er wieder dabei.

Hoffnung auf eine baldige Rückkehr gibt es bei Almamy Toure. Im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen verletzte sich der junge Verteidiger und musste in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Die Diagnose war eine Sehnenverletzung im Oberschenkel und die Eintracht rechnete mit einer Ausfallzeit von etwa vier Wochen. Dieser Zeitraum wäre kommende Woche vorbei. Ob Toure tatsächlich gegen Wolfsburg oder in Mainz sein Comeback feiern kann, bleibt abzuwarten. Bis zu seinem Ausfall hatte sich der Franzose einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft und Kapitän David Abraham auf die Bank verdrängt.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp im Aufbautraining

Weiterhin ausfallen werden die Langzeitverletzten Marco Russ und Kevin Trapp. Der Torhüter befindet sich aktuell im Aufbautraining wird zur Vorbereitung auf die Rückrunde zurück im Mannschaftstraining erwartet.

(smr)