Eintracht-Star vor plötzlichem Abgang im Winter?

Von: Sascha Mehr

Evan Ndicka (l.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Ein Leistungsträger von Eintracht Frankfurt könnte den Verein im Winter verlassen. Ziel wäre wohl ein Top-Klub in Italien.

Frankfurt – Die Saison 2022/23 ist in vollem Gange und doch laufen bereits die Planungen für die nächste Spielzeit. Bei Eintracht Frankfurt laufen die Verträge von zwei Leistungsträgern aus. Daichi Kamada und Evan Ndicka haben nur noch bis zum 30. Juni 2023 ein gültiges Arbeitspapier bei der SGE - ihre Zukunft ist, Stand jetzt, völlig offen. Eintracht Frankfurt würde mit beiden Profis, die zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zählen, gerne verlängern, bislang gelang das aber nicht.

Eintracht Frankfurt: Bleibt Ndicka?

Bei Evan Ndicka gab es in den vergangenen Wochen und Monaten die Gerüchte, dass sein Berater einen ablösefreien Abgang nach der Saison favorisiert. Das wäre für Eintracht Frankfurt das schlechteste Szenario, denn dann würde der Verein leer ausgehen. Sollte eine Vertragsverlängerung auch bis zum Winter nicht klappen, hätte die SGE im Januar die letzte Chance, den Innenverteidiger zu verkaufen. Dann wäre es aber wahrscheinlich, dass er deutlich unter Marktwert wechseln würde, denn kein Verein zahlt eine üppige Summe für einen Spieler, der nur noch wenige Monate Vertrag hat.

Nach Informationen der italienischen Zeitung Tuttosport hat Juventus Turin großes Interesse an einer Verpflichtung von Evan Ndicka. Der italienische Top-Klub will aber wohl nicht warten, bis der Abwehrspieler im kommenden Sommer ablösefrei ist, sondern ihn bereits im Winter verpflichten wollen. Juventus Turin spielt eine schwache Saison und will mit Transfers im Januar zusätzliche Qualität holen, damit die sportlichen Ziele doch noch erreicht werden.

Eintracht Frankfurt: Ndicka im Visier von Juventus Turin

Bei Juventus Turin könnte es zu einer Reunion mit einem ehemaligen Spieler von Eintracht Frankfurt kommen, denn im Sommer wechselte Filip Kostic zur „Alten Dame“. Der Serbe, der für 13 Millionen Euro von der SGE verpflichtet wurde, spielt eine gute, aber keine herausragende Saison bei seinem neuen Klub. In 16 Pflichtspielen erzielte er lediglich einen Treffer, bereitete aber immerhin vier Tore vor.

