Wie Eintracht-Trainer Hütter in der Hinrunde den VfB überraschte

Fast genau auf den Tag wird es am Sonntag fünf Monate her sein, als sich Fußball-Deutschland zum ersten Mal über die „Büffelherde“ der Frankfurter Eintracht wunderte.

Frankfurt - Am 10. Spieltag hatte die Eintracht beim VfB Stuttgart souverän mit 3:0 gewonnen. Und Trainer Adi Hütter hatte mit der gemeinsamen Aufstellung der drei Stürmer Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic alle überrascht, vor allem den Gegner. Mijat Gacinovic hatte sich ein paar Tage vorher beim mühsamen 1:1 in Nürnberg verletzt und der Frankfurter Coach musste seine bis dahin eingespielte Offensive mit zwei Spitzen umstellen. Er änderte nicht nur das Personal, sondern auch das System. Aber konnte das gutgehen? Kann man alle drei Stürmer aufstellen? So lauteten die Fragen. Man kann. Hütter konnte jedenfalls. Er erfand den Powerfußball der Eintracht in einem wichtigen Detail neu und feierte einen spektakulären Erfolg.

Seitdem ist eine ganze Runde vergangen, gegen alle Gegner hat die Eintracht seither einmal gespielt und ganz häufig, nicht immer, waren die drei „Büffel“, wie sie ihr Mannschaftskollege Kevin Trapp mal getauft hatte, gemeinsam unterwegs. Wenn es am Sonntag wieder gegen die Stuttgarter geht, würde es niemanden mehr wundern, wenn Jovic (21), Haller (24) und Rebic (25) gemeinsam auf Torejagd gehen. Was im Hinspiel gegen den VfB so gut geklappt hatte, war ja nur der Auftakt für eine mitreißende und stürmische Spielart der Hessen.

Eintracht-Stürmer inzwischen europaweit bekannt und begehrt

Das Führungstor der Eintracht an jenem 2. November war ein Versprechen, das seither gehalten werden konnte. Ante Rebic hatte sich nach zehn Minuten durchs Zentrum gedribbelt, den Ball auf Luka Jovic „durchgesteckt“. Dessen Schuss konnte Torwart Ron-Robert Zieler noch abwehren. Gegen den „Abstauber“ von Sebastien Haller war er machtlos. Vor dem 2:0 hatte Jovic geflankt und Rebic eingeköpft. So ist das weitergegangen in dieser Saison. Jovic steht aktuell bei 15 Toren und fünf Vorlagen, Haller bei 14 Toren und neun Vorlagen und Rebic bei acht Toren und drei Vorlagen. Auch in der Europa-League hat das Zusammenspiel funktioniert. Siebenmal hat Jovic getroffen, fünfmal Haller, einmal Rebic.

Die „Büffel“ sind längst europaweit bekannt und begehrt. Dabei gefällt ihrem Trainer die Bezeichnung so gar nicht. „Das sind keine Büffel, sondern gute Fußballer, jeder auf seine Art“, sagt Adi Hütter. Der Strafraumstürmer Jovic, der Tore mit links, rechts und dem Kopf erzielen kann. Der Arbeiter Haller, der die Bälle sichert und auch für die Defensivarbeit wertvoll ist. Und das Kraftpaket Rebic, der nur schwer zu halten ist und jedem Gegner in jedem Zweikampf im positiven Sinne wehtut.

Eintracht Frankfurt: Paciencia weitere Sturm-Alternative

Jovic hat am letzten Mittwoch die deutsche Nationalmannschaft erschreckt, als er beim 1:1 gegen Serbien das Tor der Serben erzielte. Es war sein erstes Länderspieltor im ersten Länderspiel von Beginn an. Am Montagabend hat er mit den Serben in Portugal gespielt. Rebic hat am Sonntag beim 1:2 in Ungarn für Vizeweltmeister Kroatien getroffen. Alleine der Franzose Haller muss noch auf internationale Einsätze für sein Land warten. Was in erster Linie an der riesigen Konkurrenz im Land des Weltmeisters liegt. Immerhin ist ihm ohne Länderspiel eine Enttäuschung erspart geblieben, wie sie gerade sein Mannschaftskollege Martin Hinteregger verarbeiten muss. Mit Österreich unterlag er in der EM-Qualifikation Israel mit 2:4.

Zurück zu den „Büffeln“. Die haben in den letzten Wochen Zuwachs bekommen. Goncalo Paciencia hat nach langer Verletzungspause den Anschluss geschafft, gilt als echte Alternative zu den drei Kollegen und hat auch schon zwei wichtige Tore erzielt. Dem Trainer eröffnen die mit dem Sinn für Zusammenspiel gepaarten individuelle Stärken seiner Angreifer eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Anforderungen durch die jeweiligen Gegner zu begegnen. Den Anfang genommen hat das alles im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart. Von Peppi Schmitt