Max Kruse und Co.: Die prominente Wunschliste von Eintracht Frankfurt

Wen holt Eintracht Frankfurt für die kommende Saison? Auf der Wunschliste der SGE stehen viele prominente Namen.

Frankfurt - Die Medienabteilung der Frankfurter Eintracht könnte seit einigen Wochen, Ausnahmen Luka Jovic (Wechsel zu Real) und Dejan Joveljic (Neuzugang aus Belgrad), eine Platte auflegen. „Bei uns passiert heute nichts“, lautet die stereotype Antwort auf alle Fragen. Soll heißen: Die Eintracht lässt sich weiter Zeit mit ihren Neuverpflichtungen. Sorgfalt geht ganz klar vor Schnelligkeit.

Die Gerüchte schießen trotzdem oder gerade deshalb ins Kraut, meist von der anderen Seite in die Welt gesetzt, von Spielern, die zur Eintracht wollen, von Beratern, die ihre Klienten platzieren wollen, von abgebenden Vereinen, die die Ablösesummen in die Höhe treiben wollen. Auch wenn niemand es offiziell bestätigt, gibt es drei sportliche Favoriten, die die Macher um Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner und Kaderplaner Ben Manga Trainer Adi Hütter gerne zur Verfügung stellen würden. Marko Grujic, Djibril Sow und Max Kruse sind Wunschkandidaten. Ob es realistische Möglichkeiten gibt, sie tatsächlich zu holen, ist eine andere Sache.

Eintraxht Frankfurt: Grujic hat letzte Saison fünf Treffer erzielt

Der defensive Mittelfeldspieler Grujic hat in der vergangenen Saison für Hertha BSC gespielt, in 22 Begegnungen fünf Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet. Der Serbe gilt als spiel- und kopfballstark. „Einen Mittelfeldspieler wie ihn hatten wir hier sei 20 Jahren nicht“, urteilte Hertha-Trainer Pal Dardai. Kein Wunder, dass die Berliner das Juwel behalten wollen.

Die Transferrechte liegen beim FC Liverpool, der Vertrag dort läuft noch bis 2023. Der Champions-League-Sieger wäre wohl bereit Grujic noch einmal auszuleihen. Für die Eintracht spricht die Teilnahme am internationalen Wettbewerb und Grujics Freundschaft zu Mijat Gacinovic. Harter Konkurrent im Kampf um den Mittelfeldspieler ist neben Hertha noch Werder Bremen.

Eintracht will Djibril Sow: Spieler etwas offensiver als Grujic

Djibril Sow ist auch Mittelfeldspieler, aber eher ein „Achter“, also etwas offensiver als Grujic. Der Schweizer Nationalspieler von Young Boys Bern würde gerne nach Frankfurt wechseln und hier seine zweite Chance nutzen, nachdem sein erstes Bundesligaengagement in Mönchengladbach in der Saison 16/17 nicht von Erfolg gekrönt war.

Seither hat Sow eine deutliche Aufwärtsentwicklung hinter sich, unter anderem gefördert von Adi Hütter. Die Eintracht hat gute Karten bei diesem Transferpoker. Gestritten wird seit einiger Zeit zwischen Fredi Bobic und YB-Sportchef Christoph Spycher um die Ablösesumme, die rund zehn Millionen Euro betragen soll. Das ist der Eintracht noch zu viel.

Max Kruse wäre der absolute Knaller bei Eintracht Frankfurt

Max Kruse, Stürmer und offensive Mittelfeldspieler, wäre der absolute Knaller für die „Adler“. Der 31 Jahre alte ehemalige Nationalspieler hat seinen Vertrag bei Werder Bremen auslaufen lassen. Elf Tore und elf Assists lautet die überragende Bilanz aus der letzten Saison. Kruse ist ablösefrei, hat aber hohe Gehaltsvorstellungen. Einen neuen Verein hat der begeisterte Pokerspieler in den letzten vier Wochen noch nicht gefunden. Die Eintracht ist also weiter im Rennen.

Wie sehr die Frankfurter den Wechsel forcieren? So genau weiß das niemand. In jedem Fall hält Trainer Hütter große Stücke auf Kruse. Und Boss Bobic hat sich in der Vergangenheit nicht gescheut, auch mal vermeintlich unbequeme Spieler zu holen. Kevin-Prince Boateng und Martin Hinteregger waren beste Beispiele. Jetzt Kruse?

