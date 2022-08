Eintracht buhlt um Verstärkung vom FC Bayern München - und kassiert Korb

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an einem Spieler des FC Bayern München, kassiert aber einen Korb vom deutschen Rekordmeister.

Frankfurt/München - Eintracht Frankfurt hat den Kader im Sommer ordentlich umgekrempelt. Sportvorstand Markus Krösche konnte zahlreiche Neuzugänge verpflichten, die das Team in der Breite und Spitze besser machen sollen, beispielsweise Mario Götze, Lucas Alario und Randal Kolo Muani. Grund dafür ist die erstmalige Qualifikation für die UEFA Champions League, für die die SGE einen ausgewogenen und großen Kader benötigt. Auf der anderen Seite verloren die Adler aber auch wichtige Profis. Neben Martin Hinteregger, der seine Karriere beendete, verließ auch Flügelflitzer Filip Kostic den Verein und schloss sich Juventus Turin an.

Bis Ende August ist der Transfermarkt noch geöffnet. Krösche hat also noch ein paar Tage Zeit, weitere Spieler zu verpflichten. Eintracht Frankfurt sucht vor allem Verstärkungen für die Defensive, denn die Innenverteidigung ist dünn besetzt und zudem ist die Zukunft von Evan Ndicka ungeklärt. Die SGE würde den Franzosen, dessen Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft, gerne zu Geld machen, der Spieler will sein Arbeitspapier aber erfüllen und im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

Eintracht Frankfurt sucht Rechtsverteidiger

Neben der Innenverteidigung ist auch die rechte defensive Seite eine Schwachstelle bei Eintracht Frankfurt: Almamy Toure, der sich dort einen Stammplatz erkämpft hat, fällt wegen einer schweren Muskelverletzung mehrere Monate aus, auch Neuverpflichtung Aurélio Buta ist noch verletzt. Zuletzt durfte sich Mittelfeldmann Kristijan Jakić als Rechtsverteidiger versuchen. Der Kroate machte seine Sache ordentlich, die SGE will dennoch bis zum Ende der Transferphase einen echten Spezialisten für diese Position verpflichten.

Josip Stanisic vom FC Bayern München. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Eintracht Frankfurt kassiert Korb vom FC Bayern München

Nach Informationen der Bild wurde Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München fündig. Sportchef Markus Krösche soll dem deutschen Rekordmeister ein Angebot für Josip Stanisic gemacht haben. Das Abwehr-Talent kommt in der bayerischen Landeshauptstadt nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Trotzdem lehnte der FC Bayern München das Angebot der Adler ab. In den vergangenen Wochen zeichnete sich bereits ab, dass man den Rechtsverteidiger nicht abgeben will. Nach dem Korb aus München muss sich die SGE also anderweitig umschauen.

Unterdessen zeigte Eintracht Frankfurt lange Zeit Interesse an einem Mittelfeldspieler. Doch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach sichert sich jetzt offenbar dessen Dienste. Außerdem ist die SGE auf der Suche nach einem weiteren Abwehrspieler. Ein Star von Borussia Dortmund heizt plötzlich die Gerüchte an. (smr)