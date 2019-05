So viel Geld bringt die Europa League Eintracht Frankfurt

Für Eintracht Frankfurt war die Europa League nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein Erfolg. So viel Geld spült der Wettbewerb in die Kasse der SGE.

London/Frankfurt - Auch wenn Eintracht Frankfurt das Finale der Europa League in Baku leicht verpasst, ist der Wettbewerb sportlich und finanziell ein Erfolg. Das Auftreten von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League 2018/19 bringt dem Fußball-Bundesligisten hohe Einnahmen ein. Allein an Prämien fließen 12,84 Millionen Euro in die Vereinskasse. Wir haben alle Prämien in einer Tabelle aufgelistet.

Eintracht Frankfurt bekommt diese Prämien in der Europa League

Prämien Höhe Erreichen der Gruppenphase 2.920.000 Euro Sechs Gruppensiege 3.420.000 Euro Gruppengesamtsieg 1.000.000 Euro Qualifikation für Sechzehntelfinale 500.000 Euro Qualifikation für Achtelfinale 1.100.000 Euro Qualifikation für Viertelfinale 1.500.000 Euro Qualifikation für Halbfinale 2.400.000 Euro Prämien gesamt 12.840.000 Euro

SGE generiert noch weitere Einnahmen

Aus dem mit rund 168 Millionen Euro geschätzten Marktpool wird Eintracht Frankfurt gemäß des jeweiligen Wertes des Fernsehmarktes der teilnehmenden Vereine und der neuen Zehnjahreswertung weitere rund acht Millionen Euro erwarteten können. Der Kartenverkauf und das Marketing für die Europa-League-Spiele bringen zusätzlich Geld in die Club-Kasse. (dpa)

