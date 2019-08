Wechsel von Kevin Trapp auf der Zielgeraden

Der Wechsel von Kevin Trapp zu Eintracht Frankfurt ist auf der Zielgeraden.

Frankfurt - Am Samstag hat Paris St. Germain (PSG) in China den französischen Supercup gegen Stade Rennes mit 2:1 gewonnen. Im Tor des Meisters hat Alphonse Areola gestanden. Das war ein klares Statement von Trainer Thomas Tuchel, dass der französische Nationaltorwart in Zukunft die Nummer 1 bei PSG und damit Nachfolger von Gigi Buffon (zurück zu Juventus Turin) sein wird.

Kevin Trapp (29) ist auf der Bank geblieben und hat damit Gewissheit bekommen, auch in Zukunft bei PSG nicht über die Position des Stellvertreters hinauszukommen. Die Nummer 2 aber will Trapp keinesfalls sein. Und darum ist die Entscheidung des Pariser Trainers für die Frankfurter Eintracht eine gute Nachricht. Denn Trapp soll ja zurückkehren nach Frankfurt und das so bald wie möglich. Nach Informationen des Senders „Sky“ soll eine Entscheidung nun auch in den nächsten Tagen nach der Rückkehr der Franzosen aus China fallen.

Eintracht Frankfurt: Bobic deutet Rückkehr von Kevin Trapp an

Das hatte auch Sportvorstand Fredi Bobic so angedeutet. „Für uns gibt es eine Deadline, bis wann eine Entscheidung fallen muss“, sagte Bobic, „ich hoffe, dass es bald vorbei und er dann zurück ist.“ Der Spieler und die Eintracht sind schon lange einig, nun gehen die „guten Gespräche mit PSG“, so Bobic, auf die Zielgeraden. Die Ablösesumme soll weniger als zehn Millionen Euro betragen, vor vier Jahren war Trapp für neun Millionen in die französische Hauptstadt gewechselt. Der FC Porto, der zwischenzeitlich Interesse gezeigt hatte, ist mangels Chancen aus den Verhandlungen ausgestiegen und hat den argentinischen Nationaltorwart Agustin Marchesin von CF America aus Mexiko geholt.

Der Frankfurter Kader wäre mit einem Transfer von Trapp im hinteren Bereich dann komplett. Was für die kommenden Europapokalspiele auch nötig sein wird. Sollte die Eintracht sich gegen den FC Vaduz an den nächsten beiden Donnerstagen durchsetzen, müsste sie in der sogenannten „Play-Off-Runde“ für die Qualifikation zur Gruppenphase mit einem stärkeren Gegner rechnen.

Europa League: Auf diese Gegner kann die SGE treffen

Die Auslosung dafür wird an diesem Montag von der UEFA in Nyon vorgenommen. Vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen der komplizierten Auslosungsmodalitäten sollten die Gegner der Eintracht aus folgenden Begegnungen kommen: FC Thun (Schweiz) - Spartak Moskau (Russland), Molde (Norwegen) - Aris Thessaloniki (Griechenland), Lokomotive Plovdiv (Bulgarien) – Racing Strasbourg (Frankreich), Mariupol (Ukraine) - AZ Alkmaar (Niederlande) und Neftçi Baku (Aserbaidschan) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel). Moskau, Straßbourg oder Alkmaar wären sicherlich harte Brocken.

Zuvor aber muss die Pflichtaufgabe gegen Vaduz gelöst werden. „Nur wenn Vaduz zwei sehr, sehr gute und die Eintracht zwei sehr, sehr schlechte Tage hat, kann es eine Überraschung geben“, sagt Christian Kolodziej, von 2011 bis 2016 Konditionstrainer bei der Eintracht, zuletzt zwei Jahre in Vaduz tätig. Die Eintracht müsse sich auf einen taktisch disziplinierten Gegner einstellen, für den die Partie das „absolute Highlight“ ist.

Eintracht Frankfurt meldet Sebastian Rode und Martin Hinteregger nach

Das Stadion „Rheinpark“ (Fassungsvermögen knapp 6000 Zuschauer) im Fürstentum Liechtenstein sei „klein und gemütlich“, der Gegner hochmotiviert. „Unterschätzen sollte die Eintracht Vaduz nicht“, sagt Kolodziej (50), der seit Saisonbeginn für den FC Zürich in der ersten Schweizer Liga arbeitet. Vaduz spielt aktuell in der zweiten Schweizer Liga.

Mit Sebastian Rode und Martin Hinteregger haben die Frankfurter zwei neue Spieler für die Spiele gegen Vaduz gemeldet. Dafür sind Jetro Willems (Wechsel nach Newcastle) und Tuta gestrichen worden. Zwei weitere Spieler können bis einen Tag vorm ersten Spiel, also bis zum kommenden Mittwoch, gemeldet werden.

SGE hofft auf Ante Rebic

Die Eintracht-Mannschaft könnte also gegenüber den Siegen gegen Tallinn ein verändertes Gesicht haben. Es besteht ja auch die Hoffnung, dass Ante Rebic einsatzfähig sein wird. Der kroatische Angreifer hat auch an den letzten beiden Tagen im Trainingslager in Windischgarsten nicht mit der Mannschaft trainiert, ihn plagen weiterhin Rückenschmerzen.

Die Mannschaft ist am Sonntag von Linz aus nach Frankfurt zurückgeflogen. Am Montag genießen die Spieler einen freien Tag, am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf die Vaduz-Spiele und am Mittwoch geht es schon wieder mit dem Flieger über Zürich zurück in die Berge. Vaduz liegt südlich des Bodensees „zwischen“ Österreich und der Schweiz.

Von Peppi Schmitt

