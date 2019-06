Eintracht Frankfurt will Marc Stendera nicht verschenken - aus gutem Grund

Eintracht Frankfurt und Marc Stendera gehen wohl getrennte Wege. Die SGE will den Mittelfeldspieler aber nicht verschenken - aus gutem Grund.

Update, 6. Juni, 9.03 Uhr: Die Wege von Marc Stendera und Eintracht Frankfurt werden sich im Sommer trennen. "Marc soll weg und Marc will weg", erklärte sein Berater Alexander Bürger dem "Wiesbadener Kurier".Für das letzte große Frankfurter Talent gibt es zahlreiche Interessenten, darunter den Hamburger SV und den 1. FC Köln. Einen Wechsel zum Nulltarif wird es aber nicht geben.

"Verschenken" wollen die Frankfurter den vertraglich noch bis 2020 gebundenen Mittelfeldmann alleine aus psychologischen Gründen nicht. "Marc hat einen gewissen Wert", sagte sein Berater. In welche Liga Stendera letztendlich wechselt, ist für ihn zweitrangig. "Für Marc ist nicht die Liga das Wichtigste, sondern die Perspektive beim jeweiligen Trainer", so Bürger, "er will jetzt einfach nur spielen, das hat er mir für alle Verhandlungen mit auf den Weg gegeben."

Marc Stendera vor dem Absprung: Hat die SGE ihn vergrault?

Erstmeldung, 4. Juni, 7.22 Uhr: Frankfurt – Wohin zieht es Marc Stendera in diesem Sommer? Dass der Mittelfeldspieler Eintracht Frankfurt verlässt, ist sehr wahrscheinlich. Nach zwei Spielzeiten mit nur wenigen Einsätzen dürfte der Spieler unzufrieden bei der SGE sein. Schon im Winter wurde er mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht, wollte sich bei Eintracht Frankfurt aber durchbeißen.

Das hat nicht geklappt, die Gerüchteküche brodelt wieder. Die Zeichen bei Marc Stendera und Eintracht Frankfurt stehen auf Abschied. Nach Bild-Informationen soll ein Wechsel schon bis nächste Woche eingetütet werden. Heißester Kandidat ist der Hamburger Sportverein, der den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat.

Dieter Hecking ist an Marc Stendera von Eintracht Frankfurt interessiert

Trainer Dieter Hecking ist nämlich von Stenderas Qualitäten überzeugt. Er wollte ihn schon als B-Jugendlichen zum FC Nürnberg holen. Doch Stendera sagte ab – für Eintracht Frankfurt. Dazu kommt: HSV-Sport-Vorstand Jonas Boldt und Stendera-Berater Sascha Bürger pflegen seit Jahren ein gutes Verhältnis.

Doch der HSV ist nicht der einzige Interessent. Auch der 1. FC Köln ist wieder an Stendera dran. Sportdirektor Armin Veh gilt als großer Führsprecher des Mittelfeldspielers. Ebenfalls könnten sich der SC Freiburg und Hannover 96 eine Verpflichtung vorstellen.

Nach Stenderas Durchbruch bei Eintracht Frankfurt kam der Fall

Seit Stenderas Durchbruch in der Saison 2014/15 mit 25 Einsätzen und drei Treffern stagniert seine Karriere zunehmend. Nico Kovac war der Sechser, der für seine guten Standards bekannt ist, schlicht und ergreifend zu langsam. Immer wieder waren den 23-Jährigen aber auch Verletzungen wie ein Kreuzbandriss zurück.

Auch interessant: Streit mit FCA beendet: Hinteregger forciert dennoch Wechsel zur SGE

Auch in der vergangenen Saison war die Konkurrenz in der Zentrale zu groß. Neben Stendera kämpfen dort Jonathan de Guzmán, Gelson Fernandes, Allan (Hinrunde), Lucas Torró, Jetro Willems und Sebastian Rode um die begehrten Plätze in der Startelf. Selbst nach Torrós Verletzung (Schambeinentzündung) kam Stendera kaum zum Zug.

Wie geht es mit Kevin Trapp, Sebastien Haller, Luka Jovic und Co weiter?

Marc Stendera ist nicht der einzige Spieler von Eintracht Frankfurt, dessen Zukunft unklar ist. Sebastien Haller vermeidet ein klares Bekenntnis zur SGE, während es im Transferpoker um Luka Jovic eine irre Wende gibt. Martin Hinteregger würde gern bei Eintracht Frankfurt bleiben, doch das liegt nicht in seiner Hand.

Auch interessant: Transfer-Ticker: Angelt sich Eintracht Frankfurt einen polnischen Nationalspieler?

Auch bei Nationaltorhüter Kevin Trapp ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch wenn sein Berater mit einer brisanten Aktion von sich reden macht. Jetro Willems heizt derweil die Wechselgerüchte um seine Person weiter an. Ante Rebic hingegen steht nicht mehr auf dem Zettel von Bayern München.

Von Christian Weihrauch

Lesen Sie auch:

Hat Mijat Gacinovic bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr? Irres Gerücht

Streicht Eintracht Frankfurt Mijat Gacinovic? Laut Medienberichten hat der Mittelfeldspieler keine Zukunft bei der SGE.

Eintracht Frankfurt: Fünf Spieler im "Europa League Team des Jahres"

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League Eindruck hinterlassen. Gleich fünf Spieler der SGE gehören zum „Europa League Team des Jahres“.