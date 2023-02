Eintracht Frankfurt wollte Abwehrstar von Manchester United leihen

Von: Johannes Skiba

Am Deadline-Day schlug Eintracht Frankfurt zu und lieh Philipp Max aus. Doch auch Victor Lindelöf von Manchester United sollte an den Main kommen.

Frankfurt – Der letzte Tag des Transferfensters im Sommer und Winter hält immer wieder große Überraschungs-Transfers bereit. Eintracht Frankfurt lieh etwa für die linke Seite Philipp Max von der PSV Eindhoven aus und beendete gleichzeitig den Leihdeal mit Luca Pellegrini, der nun sein Glück in Rom sucht. Doch auch Victor Lindelöf stand laut Informationen der Bild kurz vor einem Leihgeschäft mit der Eintracht.

Die SGE wollte den schwedischen Innenverteidiger demnach genauso wie Max bis zum Saisonende ausliehen. United-Coach Erik ten Hag soll aber sein Veto eingelegt und den Abgang verhindert haben. Obwohl der Abwehrspieler in dieser Spielzeit nur auf sechs Premier League-Partien und zehn weitere Einsätze in den Pokalwettbewerben kommt, will der niederländische Coach nicht auf seinen Schützling verzichten.

Vicotr Lindelöf bleibt bei Manchester United. © Regan/imago

Lindelöf sollte Breite in der Abwehr von Eintracht Frankfurt zugutekommen

Neben Lindelöf stehen vier weitere Innenverteidiger im Kader der „Red Devils“. Da die Mannschaft insgesamt noch in vier Wettbewerben vertreten ist, müssen die Engländer zwangsläufig auf Breite im Kader bauen. Aus diesem Grund kam der Transfer von Lindelöf zu Eintracht Frankfurt letztlich nicht zu Stande.

Immer wieder musste SGE-Trainer Oliver Glasner in der Hinrunde in der Innenverteidigung improvisieren und beispielsweise Kristijan Jakic, dessen angestammte Position das defensive Mittelfeld ist, in der Abwehrzentrale einsetzen. Dennoch ist das gescheiterte Leihgeschäft kein Problem für den Kader der Eintracht. Der Schwede wäre mit Stammplatz-Ambitionen nach Frankfurt gekommen und hätte somit sowohl den Konkurrenzkampf in der Defensive als auch die Kaderbreite bereichert.

Innenverteidigung von Eintracht Frankfurt weiter ein Thema

Dennoch ist die Innenverteidigung weiterhin eine Baustelle bei Eintracht Frankfurt. Ein ablösefreier Abgang von Evan Ndicka steht im kommenden Sommer bevor. Unabhängig davon steht die SGE aber vor einem Sommer-Transfer des vielversprechenden ecuadorianischen Abwehrtalents William Pacho vom belgischen Klub Royal Antwerpen, sodass die Frankfurter für die Zukunft erstmal gerüstet sind. (jsk)