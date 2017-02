Eintracht dreht Pokalspiel und zieht ins Viertelfinale ein

Hannover - Der Lauf geht weiter: Nach zwei Siegen im Elfmeterschießen gegen den 1.FC Magdeburg und den FC Ingolstadt gewann die Frankfurter Eintracht am Mittwochabend vor 31.000 Zuschauern bei Hannover 96 mit 2:1 (0:0) und zog damit ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Von Peppi Schmitt

Das lässt garantierte 1,2 Millionen Euro in die Kasse fließen. Die Eintracht hat es sich lange Zeit selbst schwer gemacht, weil sie einfach zu viele Chancen hatte liegen lassen. Doch wie sie dann auf den Rückstand durch einen Treffer von Martin Harnik reagierte hat, war beeindruckend. Innerhalb von nur sechs Minuten drehten der eingewechselte Taleb Tawatha und Haris Seferovic mit ihren Treffern die Partie. Und dann kam die letzte Sekunde des Spiels, es gab Elfmeter für Hannover. Doch Hradecky wehrte den Schuss von Sane ab.

Am Tag vor dem Spiel wollte Trainer Kovac noch nichts von Rotation wissen. Doch dann hatte er seine Mannschaft doch auf drei Positionen gewechselt. Jesus Vallejo war gleich ganz zu Hause geblieben, dem jungen Spanier hatte der Coach schlicht eine Erholungspause verordnet. Zudem saßen Mijat Gacinovic und Branimir Hrgota auf die Bank. Für dieses Trio rückten Michael Hector, Max Besuschkow und Haris Seferovic ins Team.

Die Auslosung zum Viertelfinale im DFB-Pokal Und die Frankfurter waren von Beginn an darauf aus, das Spiel an sich zu reißen. Der Ball lief gut, vor allem über die linke Seite kamen die Gäste immer wieder zu gefährlichen Angriffen und guten Chancen. Doch das Manko wurde auch früh deutlich, denn diese Chancen wurden reihenweise vergeben, mal mit Pech, mal fehlte aber auch die letzte Entschlossenheit. Seferovic, Rebic, Oczipka und Meier hätten in den ersten zehn Minuten die Führung erzielen können, ja müssen. Doch meistens stand der 96-Torwart Sahin-Radlinger im Weg.

Nun war es nicht so, dass die Hannoveraner keine Gelegenheiten gehabt hätten. Auch sie spielten frisch nach vorne und so wurde es eine wirklich interessante Partie. 96 hatte zwar nicht so viele Gelegenheiten wie die Eintracht aber sie hatten die besten und klarsten. In der 30. Minute scheiterte Kenan Karaman an Torwart Hradecky und in der 36. Minute knallte Edgar Prib den Ball aus kurzer Distanz weit übers Tor. Da merkte man, dass die Eintracht-Defensive diesmal nicht so stabil stand wie noch zuletzt. Hannover hatte jedenfalls in der ersten Halbzeit schon mehr Chancen, als es zuletzt Darmstadt über 90 Minuten hatte.

DFB-Pokal: Eintracht gewinnt in Hannover Zur Fotostrecke

Zur Pause wechselte Trainer Kovac. Für Abraham brachte er Taleb Tawatha. Oczipka rutschte in die Innenverteidigung, Tawatha spielte Außen. Und er kam gleich in die Situation eine Chance vorzubereiten. Ganz alleine war der schnelle Israeli am linken Flügel davongezogen, doch sein Pass nach innen zu Seferovic war einen Hauch zu scharf. Wieder eine Gelegenheit vergeben. Und das sollte sich diesmal rächen. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafruam konnte Tawatha nicht wirklich klären, der Ball prallte zu Martin Harnik und der schob ihn unter Hradecky hindurch ins Tor.

Das 1:0 in der 57. Minute spielte den Niedersachsen in die Karten. Fortan konnten sie defensiver stehen. Doch die Eintracht kam prompt zurück. Und wieder spielte Tawatha eine große Rolle, er war nämlich der Schütze zum Ausgleich in der 62. Minute. Der unermüdliche Chandler hatte eine Flanke auf den hinteren Pfosten geschlagen, Tawatha mit dem Kopf abgeschlossen. Nun war die Eintracht am Drücker. Und legte sofort nach. Sie profitierte von einem Fehler des Hannoveraners Waldemar Anton, der Seferovic anköpfte, der Schweizer zog alleine davon, behielt die Nerven und traf in der 66. Minute zum Siegtreffer. Erst ganz am Ende wurdde es noch einmal hektisch, es gab eine Rudelbildung, auch weil Schiedsrichter Dr. Kampka plötzlich den Überblick verlor.