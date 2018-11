Simon Falette spielt um die Afrikameisterschaft

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat einen neuen Nationalspieler. Simon Falette hat am Sonntag zum ersten Mal für das westafrikanische Land Guinea gespielt. Von Peppi Schmitt

„Mein Großvater und seine Familie haben dort ihre Wurzeln“, sagte er am heutigen Mittwoch nach der Rückkehr vom Spiel gegen die Elfenbeinküste. Das 1:1 reichte Guinea, um sich für die Afrikameisterschaft im kommenden Jahr zu qualifizieren. Er sei schon seit längerer Zeit in Gesprächen gewesen mit dem Nationaltrainer Guineas, dem Belgier Paul Put, und habe vor ein paar Wochen nun zugesagt. „Ich hätte auch für Französisch Guyana spielen können“, sagt der gebürtige Franzose. Letztlich hat er sich aber für das afrikanische und gegen das südamerikanische Land entschieden.

Das Länderspiel ist ihm in den schwierigen Zeiten bei der Eintracht gerade Recht gekommen. Unter Trainer Adi Hütter spielt er aktuell kaum noch eine Rolle (erst ein Einsatz in der Bundesliga, zwei in der Europa-League), nachdem er letztes Jahr unter Niko Kovac noch Stammkraft war. Im Team von Guinea ist er neben dem Mönchengladbacher Ibrahima Traoré einer von zwei Bundesligaprofis. Er sei „herzlich“ aufgenommen worden, sagte er. Die Bedingungen seien allerdings nicht einfach gewesen. Der Rasen im Stadion der Hauptstadt Conakry entspreche nicht wirklich europäischen Maßstäben und die Temperaturen mit über 30 Grad waren hoch. „Sehr heiß“ sei es gewesen, sagt der 26 Jahre alte Falette. Zurück im kalten Frankfurt müsse er nun aufpassen, „dass ich mich nicht erkälte.“ Und dabei hart trainieren, um sich für ein paar weitere Einsätze zu empfehlen. „Ich habe bisher nicht viel gespielt, das ist nicht leicht für mich“, räumt er ein, „und natürlich bin ich damit nicht zufrieden.“

Marktwerte der Spieler von Eintracht Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Es ist fraglich, ob Falette, im Sommer 2017 aus Metz geholt, über den Winter hinaus bleiben wird. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. „Es gefällt mir hier“, sagt er, „wir haben eine Top-Mannschaft mit Monstern im Sturm und sind ungemein schwer zu schlagen.“ Nur würde er selbst gerne mehr zum Erfolg beitragen. Gedanken über einen Vereinswechsel will er sich erst nach dem Ende der Vorrunde machen. „Jetzt wäre das nicht gut für die Konzentration“, sagt er.