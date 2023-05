Eintracht Frankfurt präsentiert Sondertrikot für DFB-Pokal-Finale – Besonderheit lässt Fans jubeln

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft im Finale des DFB-Pokals auf RB Leipzig und wird im Berliner Olympiastadion in Sondertrikots spielen.

Frankfurt/Berlin - Die Anspannung steigt bei den Adlerträgern und deren Fans, denn nur noch wenige Tage bis Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals auf RB Leipzig trifft. Trainer Oliver Glasner, für den es das letzte Spiel bei der SGE sein wird, will mit seiner Mannschaft im Berliner Olympiastadion den nächsten Titel holen. Gegen Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, bei dem vermutlich die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheidet.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Mitglieder: 125.000 Präsident: Peter Fischer

Eintracht Frankfurt trifft im Pokalfinale auf RB Leipzig

„50.000 bis 60.000 werden sicherlich kommen. Unsere Fans machen aus diesen Finalspielen immer ganz besondere Tage. Sie werden Berlin zu einem Heimspiel machen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche bei der Übergabe des Pokals an die Gastgeberstadt Berlin im Roten Rathaus. Beide Klubs bekamen rund 20.000 Tickets für das Endspiel.

Eintracht Frankfurt wird das Finale in einem Sondertrikot bestreiten, das beim Cup Handover von Kapitän Sebastian Rode und Klub-Legende Karl-Heinz „Charly“ Körbel präsentiert wurde. Für die SGE-Fans wird das Trikot circa ab Mittwoch, den 31. Mai, im vereinseigenen Fan-Shop erhältlich sein. Wenige Exemplare sollen auch am Finaltag in Berlin angeboten werden.

Eintracht Frankfurt spielt im Finale des DFB-Pokals in einem Sondertrikot. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Das Sondertrikot von Eintracht Frankfurt für das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig ist „ganz in Weiß, mit einem schwarzen Streifenelement auf der Vorderseite. In diesem sind die Jahreszahlen der bisherigen Pokalsiege vertikal dargestellt: 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018. Darüber prangt das Eintracht-Frankfurt-Logo in Schwarz“, wie es in der Mitteilung des Vereins beschrieben wird.

Eintracht Frankfurt spielt im Pokalfinale in Sondertrikots

„Auf der Vorderseite des Trikots finden sich außerdem das Logo des Hauptsponsors Indeed, an dessen Seite die Adler bereits das dritte Endspiel innerhalb von sechs Jahren bestreiten, der Swoosh des Ausrüsters Nike in Schwarz sowie das Patch der diesjährigen DFB-Pokalfinalpaarung mittig in Gold. Zudem ziert JOKA, offizieller Pokalärmel-Partner, den linken Oberarm. Das DFB-Pokal-Badge befindet sich auf dem rechten Ärmel und ist bereits auf jedem Trikot angebracht. Die Beflockung auf dem Rücken ist in Schwarz gehalten“, so die Vereinsmitteilung weiter.

Eintracht-Gegner RB Leipzig hat kein Sondertrikot für das Pokalfinale geplant. Die Sachsen werden in ihren roten Auswärtstrikots auflaufen. (smr)