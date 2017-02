Eintracht spielt im DFB-Pokal gegen Bielefeld um Millionen

Frankfurt - Elf Jahre ist es her, dass die Frankfurter Eintracht zuletzt im Pokalfinale gestanden hat. 2006 zogen die Frankfurter ins Endspiel mit einem 1:0-Sieg im Halbfinale gegen Arminia Bielefeld ein. Von Peppi Schmitt

Damals schon dabei: Kapitän Alex Meier und Co-Trainer Armin Reutershahn, dazu viele aus dem Umfeld wie Lizenzspielerleiter Rainer Falkenhain, Mannschaftsbetreuer Christoph Preuß, Mannschaftsarzt Dr. Christoph Seeger oder Betreuer Franco Lionti. An diesem Dienstag (18.30 Uhr) geht es nun wieder gegen Bielefeld, diesmal "erst" im Viertelfinale. Doch das Ziel ist klar. "Wir wollen gewinnen, wir wollen nach Berlin", sagt Trainer Niko Kovac, das jüngste Erlebnis und Ergebnis von Berlin am letzten Wochenende will er "so schnell wie möglich vergessen." Knapp 37.000 Karten sind verkauft, die Eintracht wird also trotz Faschingstreiben in vielen Städten und Gemeinden viel Unterstützung von den Rängen erfahren. Der Einzug ins Halbfinale hat für die Frankfurter in doppelter Hinsicht große Bedeutung. Zum einen würden neben den bereits erwirtschafteten knapp 1,4 Millionen Euro unter anderem durch die Live-Übertragung in der nächsten Runde ohne Zuschauereinnahmen noch mal mindestens 2,5 Millionen Euro in die Kasse fließen und die Personalpolitik für die kommende Saison wenigstens etwas erleichtern. Zum anderen würde ein Erfolg der aufkommenden Unruhe erfolgreich entgegenwirken. "Was vorher alles gut geschrieben wurde, war gar nicht immer so toll", mahnt der Trainer zum Maßhalten, "und was jetzt alles schlecht geschrieben wird, ist gar nicht so schlecht."

Kovac fühlt sich durch die aktuelle kleine Krise - drei Niederlagen ohne eigenes Tor in Folge - einerseits bestätigt in seiner Auffassung, "dass wir noch nicht so weit sind, wie uns manche sehen." Andererseits will er sich damit auch nicht abfinden. "Wir hatten auch letzte Saison eine Serie von drei Niederlagen und sind wieder rausgekommen", erinnert er, "wir werden das jetzt wieder schaffen." Die Stimmung im Team sei "noch" gut, er könne auch keine fehlende Frische entdecken, weder körperlich noch geistig. Nach eigener Aussage hat er in den letzten Tagen "klare Ansagen" an seine Spieler gemacht. "Was in der Hinserie war, ist vorüber", hat er ihnen eingeimpft, "wir müssen jetzt schleunigst den Hebel umlegen." Die Eintracht habe sich in der Vorrunde ein positives Image erarbeitet. "Wir sind mit attraktivem Spiel bekannt geworden, wir waren en vogue", sagt er, "dahin müssen wir zurückkehren". Der Frankfurter Trainer glaubt, "dass die Mannschaft verstanden hat."

Kovac ist weit davon entfernt den Gegner zu unterschätzen. Bielefeld sei ein "harter Brocken", eine Mannschaft, die es verstehe zu kämpfen. Der entscheidende Faktor werde das Tempo. "Wenn wir das Tempo des Gegners annehmen, wird es schwierig", glaubt er, "wenn wir unser eigenes Tempo spielen, dann wird es einfacher". Denn die Eintracht sei sicher "spielerisch besser" als die Arminia. Das müssten die Spieler auf dem Platz aber auch zeigen. Die Vorbereitung auf das Pokalspiel unterscheidet sich in nichts von der Bundesliga. Die Frankfurter haben den Gegner mehrfach beobachtet, ihn genau analysiert. "Wir werden die Zeit bis zum Spiel nutzen, um unsere Spieler genau über den Gegner zu informieren", sagt Kovac. Dazu gehören auch die Elfmeterschützen. Denn wie die Eintracht schon zweimal (Magdeburg und Ingolstadt), haben sich die Bielefelder zuletzt beim Regionalligisten Astoria Walldorf erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. "Aber wir wollen es in den normalen 90 Minuten regeln", sagt Kovac.

DFB-Pokal: Eintracht gewinnt in Hannover Zur Fotostrecke

Dafür stehen ihm wieder mehr Spieler als zuletzt in Berlin zur Verfügung. David Abraham und Omar Mascarell kehren sehr zur Freude des Trainers ins Team zurück . "David ist unser Abwehrchef und hält den Laden zusammen", sagt er. "und Omar ist der Mann, der im Mittelfeld auch mal auf den Ball treten und für Ruhe sorgen kann". Soll heißen: Der Spanier ist dafür zuständig, das Tempo zu variieren. "Sie tun uns gut", sagt Kovac. Diese beiden also rücken ins Team. Und ziemlich sicher auch Alex Meier. Auf der Torjäger erneut zu verzichten wäre nach der Erfolglosigkeit der letzten Wochen, schon sehr erstaunlich. Dabei dürfte Haris Seferovic sogar spielen. Seine dreiwöchige Sperre, die das DFB-Sportgericht am Montag ausgesprochen hat, gilt ja nur für die Bundesliga. Doch Seferovic ist aktuell ziemlich "unten durch", beim Trainer, bei den Mitspielern und den Fans. Die von der Eintracht ausgesprochene Geldstrafe in angeblicher Höhe von 10.000 Euro soll einem karitativen Zweck zugeführt werden. (sp)

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Hector, Oczipka - Gacinovic, Hasebe, Mascarell, Rebic - Meier, Hrgota.

Bank: Lindner, Varela, Tawatha, Besuschkow, Barkok, Blum, Tarashaj